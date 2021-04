Compartir

Ethereum Classic (ETC) est une plate-forme informatique distribuée open source basée sur la blockchain avec une fonctionnalité de contrat intelligent. Il a été officiellement lancé en juillet 2016 sous le nom de hard fork Ethereum.

ETC a connu une augmentation substantielle des prix la semaine dernière, avec une augmentation de 55,52% en sept jours et une augmentation de 20,59% en 24 heures.

Source: Bybt

Selon les données de Bybt, malgré la forte hausse des prix des ETC, Grayscale, l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs numériques aux États-Unis, a légèrement réduit ses avoirs en ETC. Grayscale a réduit ses avoirs en ETC de 7 153 en 7 jours. Au moment de mettre sous presse, Niveaux de gris compte un total de 12,43 millions d’ETP, d’une valeur de 222,7 millions de dollars.

Analyse des prix Ethereum Classic (ETC)

Source: ETC / USD Daily via TradingView

À en juger par le graphique journalier, l’ETC a franchi avec succès le niveau de résistance de 17,00 $ à la mi-février de cette année.

Alors que le marché de la crypto-monnaie a explosé en 2018, de nombreux investisseurs ont accumulé leurs avoirs au cours de la période initiale. Comme le montre la figure ci-dessus, 21,00 $ représentera un niveau de résistance relativement important avec un volume de négociation anticipé important autour de ce niveau par rapport au volume de négociation de deux jours précédents. Si ce niveau de résistance est brisé avec succès, les taureaux observeront le prochain niveau de résistance de 25185 $ pour ETC.

Mais actuellement, il semble que les taureaux manquent d’élan suffisant pour propulser l’ETC / USD au-dessus de 21,00 $ aujourd’hui. Si un grand nombre d’ordres de vente se produit, le niveau de résistance de 17,00 $ deviendra un niveau de support pour ETC.

Source: ETC / USD 4 heures via TradingView

À partir du graphique de 4 heures, malgré quelques corrections, ETC a rapidement retrouvé sa tendance haussière. Cependant, la plus grande question sera de savoir si la tendance haussière d’ETC peut être soutenue à long terme.

ETC a connu plusieurs fluctuations de prix depuis le début de 2021. Bien que l’indicateur MACD soit haussier, l’indicateur stochastique RSI est entré dans la zone de surachat de 80, et un croisement baissier est très susceptible de se former à court terme.

Cependant, il existe également une phase de correction à court terme. Si une longue bougie verte se ferme aujourd’hui et s’accompagne d’un volume de transactions plus élevé qu’hier, l’ETC est susceptible de briser bientôt le niveau de résistance de 21,00 $.

À l’inverse, s’il y a une diminution du volume des transactions, l’ETC / USD devrait se consolider entre 18,00 $ et 21,00 $. Ainsi, les acheteurs prendront de l’ampleur pour briser le niveau de pression de 21,00 $ et commencer une nouvelle ronde de bénéfices pour ETC. Si les baissiers sont plus forts et poussent le prix en dessous du prix d’ouverture, alors l’ETC / USD testera le niveau de support de 17,00 $.

Source de l’image: Shutterstock