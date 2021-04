Analyse des prix Ethereum (ETH) après avoir atteint un nouveau record absolu

Le prix de l’Ethereum (ETH) a atteint un niveau record ce matin pour pousser à nouveau la capitalisation boursière de la crypto-monnaie au-dessus de 2000 milliards de dollars.

Analyse fondamentale: Mark Cuban fait l’éloge d’Ethereum

L’investisseur milliardaire américain Mark Cuban a récemment exprimé son optimisme quant à l’avenir des monnaies numériques et a comparé la technologie de la blockchain aux débuts d’Internet.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Cuban a déclaré qu’il avait conservé les quelques crypto-monnaies qu’il avait achetées dans les premiers jours et a noté que son portefeuille est réparti comme suit: « 60% de bitcoin, 30% d’Ethereum et 10% le reste ». Il a investi dans Bitcoin car il le voit plus comme une réserve de valeur qu’une monnaie.

Il y a plusieurs années, «les gens disaient que le bitcoin est une monnaie et je pensais:« Cela ne fonctionnera tout simplement pas ». Mais, tout le temps, j’ai dit que c’était une réserve de valeur où, si les gens pouvaient être amenés à croire que c’était une meilleure alternative à l’or, en raison de sa rareté algorithmique, le prix augmenterait », a déclaré Cuban.

Il a ajouté qu’il pense que Bitcoin est «une meilleure alternative à l’or, et cela continuera de l’être. C’est pourquoi j’ai des bitcoins et je ne les ai jamais vendus. Il a également exprimé son grand intérêt pour la deuxième plus grande crypto-monnaie, Ethereum.

Il a déclaré que l’introduction de contrats intelligents sur Ethereum avait changé la donne. Cuban a déclaré qu’après les contrats intelligents, un financement décentralisé et des jetons non fongibles ont été créés, et «c’est ce qui m’a enthousiasmé. C’est pourquoi cela ressemble beaucoup à Internet », a-t-il déclaré.

Cuban a déclaré qu’Ethereum pouvait être adapté au fil du temps car les développeurs pouvaient améliorer ses capacités.

Astuce: Vous recherchez une application pour investir judicieusement? Négociez en toute sécurité en vous inscrivant avec notre option préférée, eToro: visitez et créez un compte

Analyse technique: quelle est la prochaine étape?

Le prix d’Ethereum a grimpé plus tôt ce matin pour atteindre 2151 dollars, un nouveau record pour la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde. L’actif numérique a gagné plus de 23% la semaine dernière pour faciliter une clôture au-dessus du record précédent de 2040 $.

Graphique journalier Ethereum (TradingView)

Cette cassure a créé une base pour les acheteurs car ils recherchent désormais de nouvelles cibles plus élevées. La cible mesurée, dans le contexte d’un triangle symétrique, approche les 2 600 $ (la ligne bleue verticale). Auparavant, les traders cherchant à acheter Ethereum visaient probablement la ligne d’extension de 127,2% de Fibonacci à près de 2250 $.

résumé

L’investisseur milliardaire Mark Cuban a exprimé son soutien aux crypto-monnaies et a expliqué pourquoi il n’avait jamais vendu ses avoirs depuis qu’il avait investi dans les premiers jours. Pendant ce temps, le prix de l’ETH a atteint un nouveau sommet.