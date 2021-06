Analyse des prix Ethereum: ETH brise le support clé, pourrait revoir 2 000 $

in

Le prix de l’Ethereum n’a pas dépassé les 3 000 $ et a entamé une nouvelle baisse par rapport au dollar américain. Le prix de l’ETH se négocie maintenant en dessous de 2 600 $ et de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures). Il y a eu une cassure en dessous d’une ligne de tendance haussière clé avec un support proche de 2 780 $ sur le graphique en 4 heures (flux de données de Coinbase). La paire devrait continuer à baisser vers 2 300 $ ou même 2 000 $ à court terme.

Le prix de l’Ethereum baisse lentement en dessous de 2 500 $ par rapport au dollar américain. ETH/USD pourrait prolonger les pertes tant qu’il est inférieur à la zone de support de 2 600 $.

Analyse des prix d’Ethereum

Récemment, ethereum a fait quelques tentatives pour dépasser les 2 800 $ et 2 850 $ par rapport au dollar américain. Cependant, l’ETH n’a pas continué à augmenter et a amorcé une nouvelle baisse en dessous de 2 750 $.

Il y a eu une cassure en dessous des niveaux de support de 2 700 $ et 2 650 $. Les ours ont pu pousser le prix en dessous de 2 600 $ et de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures). Il y a également eu une cassure en dessous d’une ligne de tendance haussière clé avec un support proche de 2 780 $ sur le graphique en 4 heures.

La paire se négocie maintenant en dessous du niveau de retracement de 50 % de Fib du mouvement haussier du plus bas de 2 188 $ à 2 894 $.

Un support immédiat à la baisse est proche du niveau de 2 480 $. Il est proche du niveau de retracement de 61,8% du mouvement haussier du plus bas de 2 188 $ au plus haut de 2 894 $. Le prochain support majeur est proche du niveau de 2 300 $. D’autres pertes pourraient donner le ton à une baisse vers la zone de support de 2 000 $ à court terme.

Une résistance immédiate à la hausse est proche du niveau de 2 580 $. La prochaine résistance majeure est proche du niveau de 2 620 $ et de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures). Une cassure nette au-dessus de la zone des 2 620 $ pourrait amorcer une forte augmentation. Dans le cas indiqué, le prix pourrait revoir la zone de résistance de 2 800 $.

En regardant le graphique, le prix de l’Ethereum se négocie clairement bien en dessous du niveau de 2 600 $ et de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures). Dans l’ensemble, le prix de l’éther devrait continuer à baisser vers 2 300 $ ou même 2 000 $ à court terme.

Indicateurs techniques

4 heures MACD – Le MACD pour ETH/USD gagne du terrain dans la zone baissière.

4 heures RSI (Relative Strength Index) – Le RSI pour ETH/USD est maintenant bien en dessous du niveau 50.

Niveaux de support clés – 2 300 $, suivis de la zone de 2 000 $.

Niveaux de résistance clés – 2 620 $ et 2 800 $.

La publication Analyse des prix Ethereum: ETH brise le support clé, pourrait revoir 2 000 $ est apparu en premier sur Live Bitcoin News.

Source : test-livebitcoinnews

La publication Analyse des prix Ethereum: ETH brise le support clé, pourrait revoir 2 000 $ est apparu en premier sur BitcoinNews.com.