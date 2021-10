Analyse des prix Ethereum: ETH lutte autour de 3 500 $ alors que Bitcoin continue de dominer

ETH/USD – L’éther doit encore clôturer au-dessus de 3600 $

Niveaux d’assistance clés : 3 400 $, 3 350 $, 3 287 $.

Niveaux de résistance clés : 3600 $, 3677 $, 3790 $.

Etheruem a chuté de 2,5% aujourd’hui vers le support de 3400 $. Ethereum a rebondi de 2800 $ fin septembre et a commencé à monter. À la fin de la semaine dernière, l’ETH avait réussi à atteindre 3677 $.

Plus précisément, l’ETH n’a pas pu fermer une bougie quotidienne au-dessus de la résistance à 3 600 $ et a fini par rouler à partir de là pour trouver le support à 3 400 $ dimanche. Il a maintenant établi une fourchette à court terme entre 3 600 $ et 3 400 $ et doit sortir pour dicter la prochaine direction.

Graphique journalier ETH/USD. Source : TradingView.

ETH-USD Prévision de prix à court terme

Pour l’avenir, la première résistance se situe à 3600 $. Viennent ensuite 3677 $ (plus hauts d’octobre), 3790 $ (fib baissier 0,786) et 4 000 $.

De l’autre côté, le premier support se situe à 3400$. Viennent ensuite 3350 $ (MA de 50 jours), 3287 $ (0,382 Fib et MA de 20 jours), 3 167 $ (0,5 Fib) et 3 000 $.

Le RSI quotidien reste au-dessus de la ligne médiane mais peine à gagner du terrain au-dessus. Cela suggère une indécision au sein du marché car il se négocie à l’intérieur de la fourchette établie.

ETH/BTC – Les ours poussent sous une maîtrise de 200 jours.

Niveaux d’assistance clés : 0,06 BTC, 0,0582 BTC, 0,057 BTC.

Niveaux de résistance clés : 0,062 BTC, 0,0632 BTC, 0,0643 BTC.

Ethereum a énormément souffert depuis début septembre lorsqu’il est passé de la résistance à 0,0787 BTC. Depuis lors, l’ETH a chuté de près de 24% au total pour atteindre aujourd’hui le niveau de 0,06 BTC.

Ethereum a commencé octobre en tombant de 0,072 BTC pour trouver un support à 0,0643 BTC (0,618 Fib). Le support à 0,0643 BTC a été pénétré dimanche et l’ETH a continué sous la MA de 200 jours hier pour atteindre 0,06 BTC aujourd’hui.

Graphique quotidien ETH/BTC. Source : TradingView.

Prévision de prix à court terme ETH-BTC

À l’avenir, le premier support se situe à 0,06 BTC. Viennent ensuite 0,0582 BTC, 0,057 BTC, 50,056 BTC et 0,0551 BTC (plus bas d’avril 2018).

De l’autre côté, la première résistance se situe à 0,062 BTC (MA 200 jours). Ceci est suivi de 0,0632 BTC, 0,0643 BTC, 0,066 BTC et 0,067 BTC (MA de 100 jours).

Comme prévu, le RSI quotidien est bien en dessous de la ligne médiane, indiquant que les baissiers contrôlent totalement la dynamique du marché.

