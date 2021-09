Analyse des prix Ethereum: ETH teste une résistance de 3 150 $, une cassure à suivre?

in

L’analyse des prix d’Ethereum est haussière aujourd’hui. L’ETH/USD a continué d’augmenter pendant la nuit. L’ETH est susceptible de faire une pause avant de casser plus haut.

L’analyse des prix d’Ethereum est haussière aujourd’hui alors que les taureaux ont poussé le prix du marché à la résistance de 3 150 $ après une forte reprise hier. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’ETH/USD franchisse une cassure à la hausse plus tard dans la journée et établisse enfin un nouveau plus haut.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est échangé avec une dynamique haussière au cours des dernières 24 heures. Bitcoin est en hausse de 1,6%, tandis qu’Ethereum a gagné 4,47%. Pendant ce temps, Solana (SOL) est le plus performant aujourd’hui, avec un gain de 10 pour cent.

Mouvement des prix d’Ethereum au cours des dernières 24 heures: Ethereum teste le précédent record de 3 150 $

L’ETH/USD s’est échangé dans une fourchette de 2 976,34 $ à 3 163,67 $, ce qui indique une volatilité importante au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 13,33 % et s’élève à 18,85 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 365,4 milliards de dollars, ce qui se traduit par une domination du marché de 18,75 %.

Graphique ETH/USD sur 4 heures : l’ETH est-il prêt à atteindre un plus haut ?

Sur le graphique en données de 4 heures, on peut voir que l’action des prix d’Ethereum cherche une cassure au-dessus du précédent sommet de 3 150 $ alors que les taureaux ont repris le contrôle.

Graphique ETH/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le marché dans son ensemble a continué de s’échanger dans une dynamique baissière la semaine dernière. Après qu’un nouveau plus bas ait été établi autour de 3 650 $, l’ETH/USD a chuté de plus de 25 % jusqu’à ce qu’un support soit trouvé autour de 2 750 $.

Ce qui a suivi a été une réaction à la hausse, le support majeur précédent de 3 150 $ ayant été retesté en tant que résistance. Ce qui a suivi a été un autre pic plus bas vendredi, avec un minimum légèrement plus élevé cette fois.

Hier, le support de 2 750 $ a été testé pour la troisième fois, avec un rallye ultérieur à une résistance de 3 150 $ au cours des dernières 24 heures. Dans l’ensemble, nous pouvons nous attendre à un épuisement de la dynamique baissière, ce qui entraînera probablement le prix de l’Ethereum à la hausse au cours des prochaines 24 heures.

Analyse du prix de l’Ethereum : conclusion

L’analyse des prix d’Ethereum est haussière pour aujourd’hui, car les taureaux ont augmenté du jour au lendemain et la résistance de 3 150 $ est actuellement testée. Par conséquent, l’ETH/USD devrait connaître une nouvelle hausse au-dessus de la résistance de 3 150 $ plus tard dans la journée.

