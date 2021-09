Analyse des prix Ethereum : les taureaux peuvent-ils défendre le niveau de support de 3 400 $ ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix d’Ethereum suggère un mouvement latéral ETH fait face à une résistance à la barre des 3 600 $ Le niveau de support le plus proche se situe à 3 400 $

L’analyse des prix d’Ethereum montre que, bien que la dynamique baissière ait fait chuter le prix à 3 400 $, les haussiers ont défendu le niveau, prolongeant ainsi le canal de consolidation. Actuellement, l’ETH oscille entre les 3 400 $ et les 3 600 $ avec peu ou pas de mouvement au-delà du canal.

Le marché plus large des crypto-monnaies observe un sentiment de marché baissier au cours des dernières 24 heures, car la plupart des principales crypto-monnaies enregistrent des mouvements de prix négatifs. Les principaux acteurs incluent ICP et Polkadot, enregistrant respectivement une baisse de 4,39 et 3,45 %.

Analyse des prix de l’Ethereum : les baissiers dominent mais les taureaux restent résilients

Indicateurs techniques pour ETH/USDT par Tradingview

Parmi les indicateurs techniques, le MACD est actuellement baissier, comme le montre l’histogramme rouge montrant la domination du vendeur au moment de la publication. L’indicateur a observé un croisement baissier il y a deux jours et est resté rouge depuis. Cependant, les dernières heures ont observé une baisse de la dynamique baissière alors que l’ETH trouve un soutien à court terme à la barre des 3400 $.

Les EMA sont actuellement en baisse, montrant une forte activité de vente sur les marchés. Cependant, alors que l’action des prix trouve un support, la 12-EMA a commencé à évoluer vers le haut, suggérant une convergence avec la 26-EMA.

Le RSI est resté neutre au cours des dix derniers jours après avoir brièvement plongé dans la région de survente le 7 septembre. Actuellement, le RSI se négocie près du niveau moyen à 47,69 unités d’indice montrant une faible domination baissière. L’indicateur se déplace actuellement horizontalement, suggérant une faible activité commerciale au moment de la publication. Cependant, la position moyenne de l’indicateur laisse place à un mouvement de prix important dans les deux sens.

Les bandes de Bollinger sont actuellement étroites mais ne montrent plus de convergence ou de divergence. Au lieu de cela, les limites supérieure et inférieure de l’indicateur se déplacent le long de l’axe des x, suggérant une action de prix neutre au moment de la presse. L’indicateur suggère une incertitude sur le marché alors que les commerçants restent confus et continuent de spéculer.

Analyse technique pour ETH/USDT

Dans l’ensemble, l’analyse des prix Ethereum sur 4 heures émet un signal de vente avec 11 des 26 principaux indicateurs techniques suggérant un mouvement à la baisse pour l’ETH sur la période. D’un autre côté, seuls cinq indicateurs soutiennent les taureaux suggérant une faible activité des acheteurs sur les marchés. Dans le même temps, dix indicateurs restent neutres et n’apportent de support à aucun des côtés du marché.

L’analyse des prix d’Ethereum sur 24 heures ne partage pas ce sentiment mais montre plutôt un soutien aux taureaux avec 12 indicateurs émettant des signaux d’achat. L’analyse présente des perspectives positives pour l’ETH dans les graphiques à moyen terme. D’autre part, cinq indicateurs suggèrent un mouvement à la baisse montrant une faible présence haussière au niveau de prix actuel. Pendant ce temps, les neuf indicateurs restants sont assis sur la clôture et n’émettent aucun signal au moment de la presse.

À quoi s’attendre de l’analyse des prix Ethereum?

Graphique des prix sur 4 heures par Tradingview

L’analyse des prix d’Ethereum suggère d’autres mouvements latéraux, car les indicateurs techniques à court terme montrent une incertitude sur les marchés. Les analyses techniques à mi-parcours en désaccord les unes avec les autres ne font qu’accroître la confusion du marché. Le volume des échanges étant relativement faible, on peut dire que les commerçants spéculent actuellement sur l’ETH et ne participent pas activement. En tant que tel, on peut s’attendre à ce que le prix se maintienne entre 3 400 $ et 3 600 $ avec une baisse potentielle à 3 200 $.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.