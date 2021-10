Analyse des prix Fantom : FTM annonce un gain de 9,5%, alors que la dynamique haussière porte le prix à 2,14 $

TL;Répartition DR

L’analyse des prix Fantom est haussière pour aujourd’hui. Le support le plus proche est présent à 2,14 $. Ensuite, la résistance est présente à 2,3 $.

L’analyse des prix Fantom montre le mouvement des prix à la hausse. Les taureaux FTM ont porté le prix à 2,14 $ aujourd’hui. Après avoir atteint le plus haut historique à 2,34 $ le 11 octobre, le prix est revenu à 1,9 $, mais depuis hier, les taureaux ont de nouveau repris la fonction de prix et une amélioration significative a été observée. La prochaine résistance pour FTM/USD est juste en dessous de l’ATH à 2,3 $. Cependant, le support de 2,14 $ semble suffisamment fort pour aider à maintenir les niveaux de prix.

Graphique des prix FTM/USD sur 1 jour : FTM stable à 2,14 $

Le graphique des prix sur 1 jour pour l’analyse des prix Fantom montre que les taureaux dominent toujours le marché car le prix est en augmentation par rapport à hier. Comme la paire FTM/USD se négocie à 2,14 $, la paire de crypto a gagné une valeur de 9,5% au cours des dernières 24 heures, et la crypto-monnaie a augmenté de près de 2% au cours des sept derniers jours. Le volume des échanges montre également une augmentation de près de 11%, résultant en une domination du marché de 0,22%. La capitalisation boursière est également en hausse de plus de neuf pour cent.

Tableau des prix FTM/USD sur 1 jour. Source : Tradingview

La volatilité est élevée pour la paire FTM/USD car les bandes de Bollinger ont commencé à converger fortement le 6 octobre et montrent maintenant une cassure à la hausse, car la limite supérieure et la limite inférieure de l’indicateur sont sur une pente ascendante. C’est un signe positif pour que la crypto-monnaie reste dans l’enveloppe de prix plus élevée dans les prochains jours.

L’indice de force relative (RSI) se déplace sur une ligne horizontale droite dans la moitié supérieure de la zone neutre à un score sain de 63 mais ne montre aucun changement significatif dans le niveau d’achat actuel.

Analyse des prix fantom : développements récents et autres indications techniques

Le graphique des prix sur 4 heures pour l’analyse des prix Fantom montre que la cassure des prix était à la baisse au début de la séance d’aujourd’hui, mais les taureaux ont rapidement pris le dessus sur le marché et ont inversé la tendance en augmentant le prix. Le prix se négocie près de la bande supérieure de Bollinger, qui représente désormais une résistance pour le prix FTM, mais il semble que les taureaux FTM vont bientôt conquérir cette marque de résistance à 2,16 $.

Tableau des prix FTM/USD sur 4 heures. Source : Tradingview

La volatilité est faible sur le graphique en données de 4 heures car les bandes de Bollinger ont pris la forme d’un canal étroit à partir du 11 octobre après une forte convergence, et le canal s’est rétréci le 15 octobre, limitant davantage la volatilité. La bande supérieure de Bollinger à 2,16 $ pourrait bientôt se convertir en support pour FTM/USD car des indications sont là pour le croisement haussier. Le facteur de soutien pour le mouvement vers le haut possible est que le RSI prend une pente ascendante, qui devient de plus en plus raide avec le temps.

La moyenne mobile se négocie en dessous du niveau de prix à 2 $, complétant la tendance haussière. Les moyennes mobiles et exponentielles ainsi que l’indicateur d’oscillateur MACD montrent des signes haussiers en donnant des signaux d’achat pour FTM/USD. Au total, 15 indicateurs techniques montrent des signaux d’achat, et un seul indicateur technique montre un signal de vente, qui n’est autre que l’oscillateur Momentum. Cependant, 10 indicateurs techniques sont neutres et ne favorisent aucun côté du marché, notamment les oscillateurs, sur un total de 26 indicateurs techniques.

Analyse des prix fantom : Conclusion

L’analyse des prix Fantom suggère qu’il y a des chances pour une plus grande amélioration des prix dans les heures à venir, car le RSI sur le graphique en 4 heures montre une activité d’achat croissante récemment. Les traders peuvent s’attendre à ce que le prix atteigne 2,3 $ si le support reste intact pour FTM/USD.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.