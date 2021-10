Analyse des prix Fantom : FTM revient rapidement à un sommet historique de 2,45 $, une cassure à suivre ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix fantom est haussière aujourd’hui. Le FTM/USD a connu une forte progression ce matin. Fantom a établi un plus bas à 2,15 $ hier.

L’analyse des prix Fantom est haussière aujourd’hui alors qu’un plus bas a été fixé, suivi d’une forte progression dans la matinée. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le FTM/USD dépasse le sommet précédent à 2,45 $ au cours des prochaines 24 heures.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global se négocie avec des résultats mitigés au cours des dernières 24 heures. Le leader du marché, Bitcoin, a gagné 0,29%, tandis qu’Ethereum est en baisse de 1,43%. Pendant ce temps, Fantom (FTM) est le plus performant, avec un gain de près de 10 %.

Mouvement des prix Fantom au cours des dernières 24 heures: Fantom fixe un plus bas à 2,15 $, revient au sommet précédent

Le FTM/USD s’est échangé dans une fourchette de 2,15 $ à 2,46 $, indiquant une forte volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions s’élève à 617 millions de dollars, en baisse de 32,91 par rapport à hier, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 6,14 milliards de dollars, plaçant la pièce à la 33e place au total.

Graphique FTM/USD sur 4 heures : FTM prêt à franchir le précédent record de 2,45 $ ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir l’action des prix Fantom revenir vers le plus haut précédent alors que l’élan haussier est revenu jusqu’à présent aujourd’hui, indiquant qu’une cassure suivra aujourd’hui.

Graphique de 4 heures FTM/USD. Source : TradingView

L’action des prix Fantom a connu une solide performance jusqu’à présent en octobre. Après un pic initial à la hausse le 1er octobre, FIL/USD a été résisté par la résistance de 1,50 $.

Cependant, après un retracement de plusieurs jours à 1,30 $, les taureaux ont repris le contrôle et une avance très rapide a été observée au cours des jours suivants. Fantom a atteint 2,45 $ le 8 octobre après un rallye de 90% et un nouveau record historique.

À partir de là, FTM/USD a connu un autre retracement de plusieurs jours. Un support a finalement été trouvé à 1,90 $ le 16 octobre. Depuis lors, l’action des prix Fantom a augmenté, fixant un plus haut à 2,30 $ et un plus bas à 2,15 $ alors que les taureaux se préparent à briser le plus haut historique de 2,45 $.

Analyse des prix fantomes : conclusion

L’analyse des prix Fantom est haussière aujourd’hui alors qu’un autre mouvement à la hausse a été suivi après un plus bas plus bas fixé à 2,15 $ hier. Par conséquent, le FTM/USD est probablement prêt à continuer à établir de nouveaux sommets historiques.

En attendant que Fantom aille plus loin, lisez nos guides sur les portefeuilles LTC, les portefeuilles Gero et les portefeuilles DeFi.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.