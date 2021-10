Analyse des prix Filecoin: FIL teste le support précédent de 70 $ à 75 $ comme résistance, renversement à suivre?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Filecoin est baissière aujourd’hui. Le FIL/USD s’est rallié à la zone de support majeure précédente. FIL est susceptible de retracer certains des gains ensuite.

L’analyse des prix de Filecoin est baissière aujourd’hui, car les taureaux ont poussé le marché vers la zone de support majeure précédente autour de 70 $ à 75 $, ce qui agit maintenant probablement comme une résistance. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le FIL/USD connaisse une réaction à la baisse au cours des prochaines 24 heures.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est échangé dans le vert au cours des dernières 24 heures. Bitcoin a réussi à augmenter de 6,83 %, tandis qu’Ethereum a suivi avec un gain de 6,48 %. Filecoin (FIL) est parmi les plus performants, avec une augmentation de près de 17%.

Mouvement des prix Filecoin au cours des dernières 24 heures: Filecoin se rallie à une zone de résistance de 70 $ à 75 $

Le FIL/USD s’échangeait dans une fourchette de 60,99 $ à 73,00 $, indiquant une forte volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a augmenté de 150% et s’élève à 1,725 ​​milliard de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 7,77 milliards de dollars, plaçant la pièce à la 23e place au total.

Graphique FIL/USD sur 4 heures : FIL pour retracer certains des gains de la nuit aujourd’hui ?

Sur le graphique de 4 heures, le prix du Filecoin a ralenti autour de la zone de résistance de 70 $ à 75 $, indiquant un renversement prochain.

Graphique FIL/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Dans l’ensemble, l’action des prix Filecoin a connu un développement baissier des prix au cours des dernières semaines. Après avoir culminé à environ 120 $ le 6 septembre, une forte baisse à 70 $ a suivi.

Au cours des semaines suivantes, FIL/USD s’est consolidé dans une fourchette de plus en plus serrée, la barre des 75 $ servant de support. Une cassure plus faible a finalement été observée le 24 septembre, entraînant un pic à 50 $.

À partir de là, le prix du Filecoin s’est consolidé au-dessus de 55 $ plus tôt cette semaine, jusqu’à ce qu’un certain élan haussier revienne hier. FIL/USD a commencé à progresser rapidement, avec la barre des 70 $ atteinte du jour au lendemain.

Analyse du prix des pièces de monnaie : conclusion

L’analyse des prix du Filecoin est baissière aujourd’hui, car une zone de forte résistance a été atteinte après une forte hausse du jour au lendemain. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le FIL/USD retrace certains des gains plus tard dans la journée et cherche à établir un plus bas plus élevé.

