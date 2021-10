Analyse des prix Harmony (ONE) après avoir atteint un niveau record

Harmony ONE/USD a avancé de 0,15 $ à 0,26 $ depuis début octobre 2021, et le prix actuel est de 0,22 $. Il existe déjà de nombreux projets sur la blockchain Harmony, et elle a rejoint les forces d’une communauté incroyablement dynamique.

Plateforme de créateurs

Harmony est la blockchain ouverte qui exécute des applications Ethereum avec un objectif de transaction de 2 secondes et des frais 100 fois inférieurs. Harmony a été lancé en 2019 lors de l’offre d’échange initiale sur Binance Launchpad, et sa technologie vous permet de faire évoluer les blockchains sans compromettre la décentralisation et la sécurité.

Harmony sert de plate-forme aux créateurs pour se connecter avec leur communauté dans le but de créer un réseau de nœuds axé sur la validation. Les ponts sécurisés d’Harmony offrent des transferts d’actifs inter-chaînes avec Ethereum, et leur nouveau mécanisme de preuve de participation (PoS) est responsable de la sécurité du réseau.

Cette plate-forme peut évoluer pour répondre au mieux aux besoins d’un écosystème en pleine croissance, et il est important de mentionner que les ponts Harmony sécurisent actuellement des dizaines de millions d’actifs entre les chaînes.

Harmony résout les plus gros problèmes des écosystèmes blockchain, tels que la vitesse de transaction lente, les problèmes d’évolutivité et les frais élevés, et d’interagir avec cette blockchain ouverte ; Vous devez utiliser des tuiles Harmonie qui ont le symbole UNO.

L’offre maximale d’Harmony (ONE) est de 12,6 milliards de jetons et selon les analystes de DigitalCoin, Walletinvestor et GovCapital, cette crypto-monnaie peut être une bonne opportunité d’investissement à long terme.

Harmony travaille continuellement sur de nouvelles fonctionnalités et options qui sont très importantes pour étendre son écosystème. L’équipe Harmony a rapporté :

Nous annonçons notre fonds écosystémique de 300 millions de dollars pour accélérer 10 000 constructeurs. L’écosystème Harmony a connu une croissance exponentielle et notre objectif est de financer 10 000 fondateurs, constructeurs et créatifs de cryptographie supplémentaires.

Harmony (ONE) monte en flèche depuis début octobre 2021, et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie au prix actuel, vous devez utiliser un ordre ‘stop-loss’ car le risque est toujours élevé.

ONE a atteint un nouveau record historique

Harmony (ONE) est l’un des meilleurs du marché des crypto-monnaies depuis début octobre 2021, et le prix de cette crypto-monnaie a atteint dimanche un nouveau record historique de 0,266 $.

Source des données : tradingview.com

ONE se négocie actuellement en dessous de ses plus hauts historiques, mais si le prix dépasse à nouveau la résistance de 0,25 $, ce serait un signal pour trader ONE. Le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 0,30 $ ou même plus ; néanmoins, si le prix tombe en dessous du support de 0,15 $, ce serait un signal de « vente » fort.

résumé

Harmony est une plate-forme pour les actifs, les objets de collection, l’identité, la gouvernance et pour interagir avec cette plate-forme ; vous devez utiliser UN jeton. Harmony (ONE) est l’un des meilleurs du marché des crypto-monnaies depuis début octobre 2021 et pour l’instant, cette crypto-monnaie reste dans un marché haussier.

L’analyse des prix de la publication Harmony (ONE) après avoir atteint le plus haut historique est apparue en premier sur Invezz.