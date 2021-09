Analyse des prix HBAR : HBAR au-dessus du support de 0,304 $, réglé pour revenir à des niveaux inférieurs ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix HBAR est actuellement à 0,33 $, en baisse de 16%. Le support le plus proche se situe à 0,304 $. Si ce support ne tient pas, un autre support est à 0,24 $. La résistance existe à 0,45 $, qui reste actuellement ininterrompue.

HBAR ou Hedera Hashgraph est l’une des crypto-monnaies tendance qui est passée de 0,24 $ le 1er septembre à 0,5701 $ le 16 septembre. Selon les données de Coinmarketcap, le volume des échanges de la devise a augmenté d’environ 46,46%. Cette énorme augmentation du volume des transactions montre que la crypto-monnaie attire les investisseurs et qu’une flambée des prix pourrait s’ensuivre.

La capitalisation boursière de HBAR, en revanche, a chuté de plus de 16,12 %, ce qui indique la tendance baissière des prix que nous connaissons actuellement. Dans le graphique de 4 heures, on peut voir qu’il y a environ quatre bougies rouges formées qui ont ramené le prix de la pièce aux niveaux actuels. En rassemblant plus de données sur le graphique en 4 heures, nous pouvons également voir que le prix de la pièce est juste au-dessus du support majeur à 0,304 $.

Dans toutes les probabilités, on s’attend à ce que si l’action des prix tombe en dessous de ce niveau de support majeur, le prochain support existe à 0,24 $. Cependant, on peut dire que l’action des prix pourrait rebondir sur le support le plus proche à 0,304 $. Alors que Bitcoin a actuellement du mal à maintenir des niveaux de prix de 47 000 $, des prix plus bas pour les altcoins pourraient également suivre s’il n’est pas en mesure de maintenir ce niveau.

Analyse des prix HBAR : les indicateurs deviennent baissiers

L’analyse des prix HBAR pour aujourd’hui est baissière et le support actuel à 0,304 $ se maintient. Si ce support ne tient pas, nos yeux seront rivés sur les moyennes mobiles clés. L’action actuelle des prix est au-dessus des moyennes mobiles de 100 jours et de 50 jours. La moyenne mobile de 50 jours a dépassé la moyenne mobile de 100 jours, ce qui montre que c’est le moment où les taureaux pourraient prendre le dessus.

Outre les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger aident également à prédire les futurs mouvements de prix. Il est évident que l’action des prix future restera haussière à long terme, mais à court terme, il est visible que l’action des prix baisse vers l’extrémité inférieure des bandes de Bollinger. Si cela continue, nous pouvons nous attendre à ce que le prix HBAR/USDT sorte de l’extrémité inférieure des bandes de Bollinger.

Analyse des prix HBAR sur le graphique par TradingView

L’analyse des prix HBAR indique que le graphique en 4 heures montre une lecture RSI supérieure à 60. Le gradient de prix est négatif, ce qui signifie que l’action des prix devient baissière et qu’il est possible que le support à 0,304 $ se brise. Cependant, cela peut être une bonne occasion d’acheter plus de HBAR et d’attendre de meilleures opportunités de vente lorsque le RSI est dans la région de survente.

La pression d’achat est incapable de correspondre à la pression de vente, et selon l’indicateur MACD, la ligne MACD ou la ligne bleue est en dessous de la ligne orange ou de la ligne de signal. C’est une indication baissière à court terme. Cependant, si vous recherchez une prévision de prix complète à long terme pour HBAR, visitez ici.

Analyse des prix HBAR sur le graphique par TradingView

Analyse des prix HBAR : Conclusion

Notre analyse des prix HBAR peut être conclue sur une note baissière. Il est possible que la crypto-monnaie brise le support actuel et atteigne les supports inférieurs à 0,24 $. Ce soutien des prix est important et devrait se maintenir si le soutien actuel échoue. D’un autre côté, Bitcoin a été baissier depuis sa chute des niveaux de prix de 52 000 $ à 43 000 $. Cependant, il devrait atteindre 100 000 $ par notre prévision de prix Bitcoin.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.