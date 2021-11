Analyse des prix Hive (HIVE) après la vente actuelle

HIVE / USD s’est affaibli par rapport à ses récents sommets au-dessus de 1,3 $, enregistrés le 16 novembre, à 0,91 $, tandis que le prix actuel s’élève à 0,96 $.

Pour l’instant, les baissiers contrôlent l’action des prix, le niveau de support critique est à 0,80 $, et si le prix le casse, cela pourrait être le début d’une tendance baissière plus importante.

Collaboration avec Scorum

Hive est une blockchain décentralisée conçue pour évoluer avec une adoption généralisée des devises qui possède un écosystème florissant de plus de 126 applications, communautés et projets.

Hive est bien placé pour devenir l’une des principales chaînes de blocs Web3 car elle offre des temps de traitement rapides et des transactions gratuites. Les transactions sur Hive prennent moins de trois secondes et des milliers de personnes sur de nombreuses dApps utilisent Hive chaque jour.

Hive a un niveau de sécurité élevé, tandis que l’équipe derrière ce projet comprend des développeurs expérimentés et des experts en blockchain. Hive travaille continuellement sur de nouveaux projets et mises à jour, qui sont très importants pour étendre son écosystème.

Hive a annoncé une collaboration avec Scorum en novembre car il y a tellement de synergies entre leurs communautés et leurs objectifs. L’équipe Hive a rapporté :

Hive et Scorum sont des blockchains à base de graphène qui ont un ensemble de racines partagé. À l’heure actuelle, nous mettons en place un pont de jetons sur Hive Engine afin que SCR puisse être échangé sur Hive, ce qui permettra aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger n’importe lequel des jetons actuellement répertoriés sur Hive Engine contre SCR et vice versa.

HIVE est une crypto-monnaie qui alimente cette blockchain, et le prix de cette crypto a atteint un niveau de prix supérieur à 1,7 dollar en octobre 2021.

Depuis lors, le prix s’est affaibli, le volume quotidien des échanges reste faible ; Pourtant, Hive est un projet qui a de l’avenir, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait à nouveau augmenter pour atteindre les niveaux que nous avons vus le mois dernier.

HIVE dispose d’un stock de 360 ​​millions de pièces en circulation, tandis que Hive propose des portefeuilles open source disponibles pour Linux, iOS, Windows, macOS, Android et le Web.

Le support solide est à 0,80 $.

HIVE a mal performé au cours des dernières vingt-quatre heures et est techniquement toujours sous pression.

Source des données : tradingview.com

HIVE se négocie ce jeudi au-dessus du niveau de support solide de 0,80 $, mais le prochain objectif pourrait être de 0,70 $ ou même inférieur si le prix le casse.

En revanche, si le prix dépasse 1,20 $, le prochain objectif pourrait être 1,40 $ ; Néanmoins, les traders doivent utiliser des ordres stop loss et prendre des bénéfices lors de l’ouverture de leurs positions car le risque est toujours élevé.

résumé

Hive est un projet qui travaille en permanence pour favoriser l’adoption massive de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Il existe déjà de nombreux projets sur la blockchain Hive, et des milliers de personnes dans de nombreuses dApps utilisent Hive au quotidien. HIVE a mal performé au cours des dernières vingt-quatre heures et est techniquement toujours sous pression.

