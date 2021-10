Analyse des prix ICON: les niveaux de prix ICX montent au-dessus de 2,203 $ après une dérive haussière

TL;Répartition DR

Les taureaux règnent sur le marché des crypto-monnaies. L’analyse des prix ICON montre le prix à 2,203 $. Le support est suffisamment fort à 1,219 $.

La reprise est à son apogée selon la dernière analyse de prix ICON sur un jour et quatre heures. Les taureaux ont glissé assez facilement sur les graphiques des prix et les niveaux de prix ont été remarquablement améliorés. Cette situation offre des circonstances favorables aux acheteurs, puisque le prix vient d’atteindre son plus haut soit 2,203 $ au cours des derniers mois. On s’attend à ce que le prix franchisse également la résistance de 2,46 $ au cours de la semaine à venir.

Graphique des prix ICX/USD sur 1 jour : le prix dépasse 2,203 $ alors que la tendance haussière s’amplifie

Selon le graphique des prix sur un jour pour l’analyse des prix ICON, les taureaux dominent le graphique des prix sur un jour et le prix est en constante augmentation. Le mouvement à la hausse des prix l’a porté au niveau de 2,203 $, ce qui est un énorme accomplissement pour les taureaux. La courbe SMA 20 est également ascendante et on peut supposer que le prix pourrait bientôt atteindre son objectif de 2,46 $. Il a esquivé la valeur moyenne mobile (MA) qui se situe au niveau de 2,16 $.

Tableau des prix ICX/USD 1 jour. Source : TradingView

La volatilité a augmenté assez rapidement, offrant davantage d’espace pour un mouvement de prix à la hausse. Comme les valeurs de la bande de Bollinger ont changé et maintenant, la bande supérieure est à 2,46 $ tandis que la bande inférieure est à 1,22 $. Le score de l’indice de force relative (RSI) est de 63, ce qui est assez proche de la limite de surachat.

Analyse des prix ICON: la valeur ICX descend à 2,201 $ après une poussée baissière

Les circonstances deviennent défavorables pour la crypto-monnaie, car le prix a connu une baisse au cours des quatre dernières heures, selon le graphique de 4 heures pour l’analyse des prix ICON. La dynamique baissière est revenue provoquant une baisse des prix jusqu’à 2,201 $. Cela a été assez imprévisible car la tendance haussière était à son apogée en début de journée. Cependant, le prix actuel se situe toujours au-dessus de la valeur moyenne mobile qui est de 2,171 $.

Tableau des prix ICX/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Bien qu’un croisement entre le SMA 20 et le SMA 50 ait eu lieu plus tôt, la tendance actuelle est à la baisse. Les valeurs supérieures et inférieures de l’indicateur des bandes de Bollinger sont telles; la bande supérieure se situe à 2,232 $ tandis que la bande inférieure est à 2,085 $. Le score RSI a également baissé jusqu’à 54 au cours des 4 dernières heures.

Graphique des indicateurs techniques ICX/USD. Source : TradingView

Comme les derniers mois ont vu une amélioration éminente de la valeur de la pièce, le graphique des indicateurs techniques affiche un signal haussier. Il y a 15 indicateurs en position d’achat, 10 indicateurs en position neutre tandis qu’un seul indicateur est en position de vente.

L’indicateur des moyennes mobiles donne également un signal haussier fort, favorisant ainsi les acheteurs. Il y a 14 indicateurs présents sur la position d’achat, avec un seul indicateur sur le neutre et zéro sur les positions de vente. Les oscillateurs donnent un indice neutre pour la journée avec neuf indicateurs sur la marque neutre et un indicateur chacun sur les marques de vente et d’achat.

Conclusion de l’analyse des prix ICON

Le prix a progressé assez rapidement selon l’analyse des prix ICON d’un jour et de quatre heures. Les niveaux de prix ont augmenté jusqu’au niveau de 2,203 $ en raison de la tendance à la hausse constante qui a suivi ces dernières semaines. Une baisse des prix peut être attendue dans les heures à venir car le graphique des prix horaires ne donne pas de signal prometteur.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.