Analyse des prix : l’or s’écarte des obligations alors que le test critique se profile à 1800 $

L’analyse du mois dernier a montré que l’épuisement des ventes pourrait être proche. Depuis lors, l’or continue de se situer entre 1750 $ et 1800 $ avec une résistance et un support solides, tandis que l’argent a montré une mini-évasion. Le niveau 1800 $ est en jeu cette semaine et pourrait ouvrir la porte à un grand mouvement s’il le franchit bientôt.

Plus important encore, l’or et les obligations ont montré une forte divergence en octobre, ce qui est un signe très haussier. Enfin, les mineurs d’or ont fortement progressé mais ont heurté une résistance solide cette semaine (33 $ sur le GDX). L’action récente dans le GDX est-elle un rallye de courte durée ou le début du prochain grand mouvement vers le haut ? Évidemment, personne ne le sait avec certitude, mais de plus en plus d’indicateurs commencent à devenir haussiers.

Résistance et soutien

Or

Après la réunion « belliciste » de la Fed en juin, l’or a subi une correction majeure, le faisant passer de 1900 $ à moins de 1800 $ en quelques jours. Depuis lors, l’or est resté bloqué autour du niveau de 1800 $. Tout mouvement trop élevé (1810 $ – 1835 $) est vendu rapidement et tout retrait plus important (1750 $ – 1770 $) est acheté.

La dernière semaine a vu un autre nouveau test raté du niveau de 1800 $. Après avoir passé la majeure partie de la semaine à monter lentement, le prix a finalement atteint 1800 $ vendredi matin et a même atteint 1813 $. Malheureusement, lorsque Powell a déclaré que la Fed était toujours sur la bonne voie pour diminuer, l’or est tombé à 1800 $, terminant la semaine autour de 1792 $.

Ce qui semblait être un mouvement haussier (passant à 1800 $) est rapidement devenu baissier. Une autre tentative infructueuse de franchir 1800 $ signifie que les taureaux doivent trouver un élan rapidement ou risquer de revoir 1760 $ (ou moins). Si l’or peut récupérer 1800 $ en début de semaine, cela créera une dynamique haussière. Plus il passe de temps en dessous de 1800 $, plus il est probable qu’il reteste le support.

Perspectives : baissière à moins que l’or ne récupère 1800 $ très bientôt

Argent

L’argent a suivi un chemin légèrement différent depuis juin. Alors que l’or a trouvé un support solide, l’argent a continué à faire des plus bas. Il est passé de 28 $ à 21,48 $. Comme le montre le graphique ci-dessous, les mouvements étaient fortement corrélés avec les mouvements de l’or mais n’étaient pas aussi limités dans la fourchette.

L’argent a également connu un rebond beaucoup plus fort sur les plus bas, au-dessus de 24 $ et clôturant à 24,45 $ vendredi. Cela représente une hausse de près de 14 % par rapport aux creux. Pour l’argent, maintenir le niveau de 24 $ est devenu essentiel pour maintenir l’élan haussier.

Perspectives : légèrement haussier, mais il faut plus de 25 $ pour confirmer

Figure : 1 Action sur les prix de l’or et de l’argent

Moyennes mobiles quotidiennes (DMA)

Or

Le DMA 50 se situe toujours en dessous du DMA 200, mais évolue vers le haut. En raison de la nature limitée de l’or depuis juin, les DMA 50 et 200 n’ont pas été collés aussi étroitement ensemble depuis au moins 10 ans.

Comme le montre le graphique ci-dessous, le 50 DMA a tendance à dépasser et à sous-dépasser le 200 DMA. Le marché est clairement à la recherche d’un catalyseur pour sortir de cette fourchette de consolidation serrée. Quand il perce, il peut faire un très gros mouvement en peu de temps.

Même si 50 est toujours inférieur à 200, l’activité commence à paraître haussière. Le marché a déjà intégré toutes les mauvaises nouvelles : fin du QE d’ici mi-2022, hausses possibles des taux d’intérêt en 2022, etc. À moins que la Fed n’annonce une politique monétaire plus agressive (peu probable), la nouvelle devrait favoriser l’or ( à mesure que la stagflation devient plus évidente).

Si le marché a entièrement digéré les commentaires sur le taper de Powell (à déterminer cette semaine), cela commence à ressembler à une configuration haussière. Le marché ressemble à un ressort hélicoïdal prêt à éclater !

Perspectives : étonnamment haussier

Chiffre : 2 Or 50/200 DMA

Argent

Silver a encore du travail à faire pour que le 50 DMA dépasse le 200 DMA. Ce graphique semble toujours baissier, mais les haussiers ont quelques avantages pour eux.

Premièrement, le 50 DMA a finalement commencé à se redresser (difficile à voir sur le graphique, mais c’est le cas).

Deuxièmement, sur 10 ans, l’ampleur du mouvement de 50 DMA en dessous de 200 DMA ressemble à une situation de survente. Contrairement à l’or, les deux moyennes n’ont pas été proches l’une de l’autre. Un mouvement aussi important est généralement suivi d’un renversement.

Enfin, l’activité actuelle ressemble presque à l’inverse de la grande baisse de 2013. En 2013, après une forte baisse, il y a eu une consolidation suivie d’une poursuite de la baisse.

Même avec ces trois histoires haussières potentielles, le graphique global semble toujours baissier jusqu’à ce que le 50 DMA de l’argent puisse vraiment commencer à dépasser le 200 DMA.

