Analyse des prix MATIC : MATIC brise la résistance de 1,14 $, quel est le prochain objectif ?

in

TL;Répartition DR

L’analyse des prix MATIC est massivement haussière pour aujourd’hui, un mouvement à la hausse de 11%. Le mouvement des prix sur 24 heures varie de 1,12 $ bas à 1,26 $ haut.

L’analyse des prix MATIC est immensément haussière pour aujourd’hui alors que le prix poursuit sa tendance à la hausse et brise enfin le niveau de résistance important de 1,14 $. Le prix le plus élevé enregistré aujourd’hui est de 1,26 $, avec une bougie verte géante sur le graphique journalier. L’augmentation soudaine de Bitcoin a agi comme un catalyseur pour le gain. Le plus gros gagnant d’aujourd’hui est Axie Infinity (AXS), avec une croissance de 33%.

Aujourd’hui, Polygon a également révélé que Monsoon s’associe à Polygon pour créer ses outils de confidentialité en chaîne, ce qui a fait grimper le prix. Le marché de la cryptographie est en hausse lorsque Bitcoin (BTC) a exceptionnellement bien fonctionné ce matin avec un gain de 10% en une seule journée, passant de 43 800 $ à 47 800 $.

De nombreux experts du marché et traders de premier plan ont spéculé sur un haussier majeur en octobre et, comme prévu, le mouvement haussier a commencé alors qu’octobre vient d’arriver.

Analyse des prix MATIC : performances de la paire MATIC/USDT au cours des dernières 24 heures

L’analyse des prix MATIC montre une augmentation massive en 24 heures ainsi qu’une augmentation du volume de 40,7%, s’élevant à 893 millions de dollars. Ce pic du volume des transactions MATIC montre l’immense attitude haussière du prix. La domination du marché se situe à 0,40%, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 11%, à 8,2 milliards de dollars.

L’énorme bougie verte s’est ouverte à 1,127 sur le graphique journalier, brisant une forte zone de résistance à 1,14 $ ; il a commencé un rallye à la hausse qui a culminé à 1,265 $. Même si le prix a fortement augmenté, il n’a créé aucun scénario à la baisse, ce qui confirme encore l’arrivée des taureaux.

La hausse du RSI jette MATIC dans la zone de surachat, comme le montre le graphique ci-dessous. Aujourd’hui, la paire MATIC/USDT a dépassé la moyenne mobile à 100 jours est une autre indication significative du scénario haussier.

Graphique des prix MATIC/USDT sur 4 heures : un autre mouvement à la hausse peut suivre

La paire MATIC/USDT a la prochaine résistance la plus proche à 1,35 $, et les taureaux ne s’arrêteront pas avant cela. Actuellement, nous voyons le prix MATIC viser le prochain niveau de résistance.

Parallèlement à cela, l’afflux de fonds institutionnels montre l’intérêt des investisseurs pour la paire. Cela peut étirer encore plus le prix du jeton dans les prochains jours.

Analyse des prix MATIC : Conclusion

Après la répression de la cryptographie chinoise FUD, MATIC a entamé un mouvement haussier de 1,04 $ à 1,26 $ avec trois bougies vertes continues dans le graphique quotidien. Il s’agit d’une flambée des prix de plus de 20 % en seulement trois jours. Nous ne sommes qu’au début du mois d’octobre et nous pouvons bientôt nous attendre à un sommet sans précédent pour MATIC.

Si vous souhaitez en savoir plus sur MATIC et sa prévision de prix à long terme, cliquez ici.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.