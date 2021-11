Analyse des prix MOBOX après l’appréciation d’aujourd’hui | Invezz

MOBOX/USDT est passé de 4,9 $ à 8,3 $ en moins de vingt-quatre heures, et le prix actuel s’élève à 7 $. D’un point de vue technique, MOBOX/USDT reste dans une phase de correction, et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

Plateforme de jeu

MOBOX est une plateforme de jeu qui combine l’agriculture de performance et les NFT agricoles pour créer un écosystème gratuit pour jouer et jouer pour gagner. Cette plate-forme dispose d’un ensemble d’outils qui complète un écosystème véritablement décentralisé et est axé sur la communauté.

Il est important de dire que la plate-forme MOBOX dispose d’un portefeuille décentralisé et centralisé, tandis que les utilisateurs peuvent également choisir de s’inscrire avec leurs comptes de réseaux sociaux.

MOBOX a également créé une application Android et iOS et un plugin de portefeuille pour garantir que les utilisateurs disposent toujours de l’accès le plus simple. De cette façon, vos crypto-monnaies et NFT sont accessibles de n’importe où de la manière la plus sûre.

MOBOX récompense les utilisateurs pour leur engagement et leur plaisir en utilisant des tokenomiques innovantes, en utilisant la finance et les jeux. Qu’il s’agisse de cultiver les performances, de développer des jeux ou de créer des NFT uniques, MOBOX récompense chacun pour sa contribution.

MOBOX travaille continuellement sur de nouvelles fonctionnalités et options, qui sont très importantes pour étendre son écosystème. La popularité de cette plate-forme augmente dans le monde entier, tandis que l’équipe MOBOX a récemment signalé :

Avec des années d’expérience dans le développement de jeux, l’équipe MOBOX lancera plusieurs jeux développés en interne pour la plate-forme MOBOX. Pour faire avancer l’écosystème MOBOX et réaliser le véritable potentiel de l’interopérabilité NFT, les MOMO NFT peuvent être utilisés dans tous les jeux, chaque NFT offrant des utilisations uniques dans le jeu en fonction du genre de jeu.

MOBOX est la crypto-monnaie native de cette plate-forme, et MOBOX prend actuellement en charge quatre stratégies de jeton unique et huit stratégies de jeton LP.

MOBOX a explosé depuis début novembre 2021, et cette crypto-monnaie continue d’être au centre de l’attention des commerçants. Le volume quotidien de MOBOX est toujours élevé, mais l’appréciation actuelle des prix a une connotation moins fondamentale.

MOBOX a explosé

MOBOX / USDT a obtenu l’un des meilleurs résultats du marché des crypto-monnaies ce mois-ci, et le prix de cette crypto-monnaie a dépassé les 8 dollars ce vendredi.

Source des données : tradingview.com

MOBOX se négocie actuellement en dessous des sommets récents, et ce serait un signal de vente fort si le prix tombait en dessous du support de 6 $.

Le prochain objectif de cours pourrait être égal ou inférieur à 5 $ ; même ainsi, si le prix repasse au-dessus de 8 $, nous avons un chemin clair vers 9 $.

résumé

Avec une infrastructure unique dans l’écosystème DeFi en pleine croissance, MOBOX vous offre la possibilité de jouer gratuitement et de gagner de l’argent en un seul processus. MOBOX / USDT a été l’un des meilleurs du marché des crypto-monnaies ce vendredi, et le prix de cette crypto-monnaie a atteint des niveaux supérieurs à 8 dollars.

