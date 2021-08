Analyse des prix Nafty, PAWGcoin et CumRocket : les jetons à thème pour adultes valent-ils la peine d’investir ?

in

Le 19 août, OnlyFans a annoncé qu’il restreindrait les vidéos sexuellement explicites à partir d’octobre.

En d’autres termes, la société a déclaré qu’elle interdirait aux créateurs de publier du contenu sexuellement explicite sur son site Web. Voici le problème, de nombreuses travailleuses du sexe utilisent OnlyFans pour vendre du contenu explicite.

Mais le 25 août, la société est revenue sur sa décision au milieu de l’indignation majeure de la communauté.

Certains membres de la communauté crypto ont rapidement souligné comment ils pouvaient offrir une option alternative à OnlyFans. Bien que rien ne changera chez OnlyFans, on pourrait supposer que le “dommage a déjà été fait” et que de nombreux jetons de crypto-monnaie sur le thème des adultes sont maintenant beaucoup plus attrayants.

Jetons un coup d’œil au jeton sur le thème des adultes qui vaut la peine d’être acheté maintenant. Certaines des options les plus notables incluent Nafty NAFTY / USD, PAWGcoin PAWG / USD et CumRocket CUMMIES / USD.

Faut-il investir dans Nafty (NAFTY) ?

Le 26 août, Nafty (NAFTY) valait 0,002529 $.

Nafty est un jeton de crypto-monnaie créé pour l’industrie pour adultes. Il est destiné à la fois aux créateurs de contenu pour adultes et aux téléspectateurs générateurs de revenus.

Leur objectif est de les aider à payer moins de désintermédiation et à recevoir des récompenses de toutes les transactions sur le réseau.

Chaque fois que quelqu’un regarde une vidéo ou contacte un créateur de contenu, chaque détenteur de jeton reçoit une partie de la transaction dans son portefeuille.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de prix du jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en juillet.

Nafty a atteint sa valeur la plus élevée de tous les temps le 13 août à 0,00538848 $. Cela l’a rendu 113% plus élevé en valeur.

Son point le plus bas en valeur s’est produit le 14 juillet, où il est tombé à 0,00015 $.

Son point de valeur le plus élevé s’est produit le 31 juillet, avec une valeur de 0,0002705 $. Ici, nous pouvons voir une augmentation de 80%.

Avec des plateformes comme OnlyFans à risque, Nafty a le potentiel d’aller encore plus haut en valeur, ce qui en fait un investissement rentable.

Devriez-vous investir dans CumRocket (CUMMIES) ?

Le 26 août, CumRocket (CUMMIES) valait 0,04774 $.

CumRocket est une crypto-monnaie qui fournit un marché pour le contenu pour adultes.

Il s’agit d’un marché NFT (Non-Fungible Token) où les créateurs du contenu peuvent être payés en crypto-monnaies, et ils peuvent même recevoir un pourboire à l’aide du jeton spécial de crypto-monnaie appelé CUMMIES.

Pour avoir une indication de la hauteur ou de la baisse de ce point de valeur, nous le comparerons à son plus haut historique, ainsi qu’à ses performances tout au long du mois de juillet.

CumRocket a atteint sa valeur la plus élevée de tous les temps le 5 mai à 0,288550 $. Cela rend sa valeur la plus élevée de 504% plus élevée.

Le point le plus élevé qu’il a vu en juillet était le 8 juillet, avec une valeur de 0,03839 $, tandis que son point le plus bas s’est produit le 20 juillet, avec une valeur de 0,02051 $. Le jeton a perdu 46% de sa valeur tout au long du mois.

Du 20 juillet au 26 août, sa valeur a augmenté de 132 %, ce qui en fait un investissement rentable.

Devriez-vous investir dans PAWGcoin (PAWG) ?

Le 26 août, PAWGcoin (PAWG) valait 0,000000005886 $.

Sur le réseau PAWG, les créateurs de contenu ont accès à des outils leur permettant de télécharger des images, des GIF et des vidéos.

Ils peuvent déterminer la quantité disponible à l’achat et fixer un prix PAWG, ou permettre à leurs fans d’enchérir sur le contenu via des jetons PAWG.

Ce contenu est généré en tant que NFT, où PAWGcoin est l’actif cryptographique Biannca Smart Chain qui est utilisé pour faciliter ces paiements.

Pour avoir une perspective plus claire sur la valeur du jeton, nous analyserons son plus haut historique et ses performances récentes.

PAWGcoin avait sa valeur la plus élevée de tous les temps le 10 juin à 0,0000000026531 $. Cela l’a rendu 350% plus élevé en valeur.

Son point le plus bas était le 20 juillet où il avait une valeur de 0,000000001903 dollars.

Son point culminant s’est produit le 28 juillet avec une valeur de 0,000000003466 dollars. Ici, nous avons vu une augmentation de la valeur de 82%.

De plus, sa valeur a augmenté de 69 % du 28 juillet au 26 août, faisant du PAWG un investissement rentable.

