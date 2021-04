Analyse des prix NEO: correction ou fin de rallye?

NEO est passé de 133 $ à moins de 100 $ en moins de 24 heures, et le prix actuel oscille autour de 110 $. La tendance actuelle de cette crypto-monnaie est toujours haussière, mais lorsque vous négociez NEO, vous devez être conscient que le prix pourrait également s’affaiblir davantage dans les prochains jours.

Analyse fondamentale: de nombreuses améliorations ont été apportées à Neo N3

Le prix NEO a prolongé sa correction par rapport aux sommets récents au-dessus de 130 $, enregistrés le 19 avril, mais il n’y a aucun risque que la tendance s’inverse pour l’instant. NEO continue de négocier dans une zone d’achat, mais si le prix tombe à nouveau en dessous de 100 $, ce serait un signal de «vente» fort, et la prochaine cible pourrait se situer autour de 80 $.

La liquidité de cette crypto-monnaie a considérablement augmenté ces dernières semaines et malgré le déclin actuel, NEO continue d’attirer l’attention des traders. Neo (NEO) est une plate-forme sur laquelle les utilisateurs peuvent émettre et échanger des actifs, et elle est souvent appelée Ethereum de Chine car elle présente des similitudes avec Ethereum.

La popularité de NEO augmente et les contrats intelligents NEO prennent en charge de nombreux langages de programmation courants (Microsoft.net, Java, Kotlin, Go et Python). Neo a sorti la version Neo N3 le 16 mars 2021 et selon l’équipe à l’origine de ce projet, de nombreuses améliorations ont été apportées à cette version.

«La mise à jour la plus importante de cette version est l’intégration du système NeoFS dans le module Oracle. De nombreux bogues sont également corrigés, tels que la correction de la logique défectueuse où le jeton racine d’état pourrait être nul, la vérification de la magie avant d’activer les commandes de la console racine d’état, et la correction de la logique de hachage, etc. »a rapporté l’équipe de Neo.

Neo N3 est une version raffinée, simple et puissante du logiciel qui permettra aux développeurs de publier des versions sans perturber la relation de l’utilisateur régulier avec l’identité de base de Neo. Neo N3 a été introduit après deux ans et demi de développement et pourrait faire de Neo la plate-forme de développement de blockchain la plus complète actuellement disponible.

Analyse technique: NEO pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours

Le marché de la crypto-monnaie reste sous pression, le prix de NEO pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours et ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie. Il est également important de mentionner que le prix de NEO est corrélé avec le prix de Bitcoin, et les investisseurs dans cette crypto-monnaie devraient également avoir Bitcoin sur leur “ liste de surveillance ”.

Bitcoin a trouvé un support solide au-dessus de 50 000 $; Pourtant, Scott Minerd de Guggenheim Partners a déclaré que Bitcoin pourrait retester le niveau de support de 30000 $. Sur ce graphique, j’ai marqué des niveaux importants de résistance et de support.

Les niveaux de support importants sont de 100 $ et 80 $, 120 $, 130 $ et 140 $ représentent des niveaux de résistance. Si le prix repasse au-dessus de 120 $, ce serait un signal pour échanger NEO, et nous avons la voie ouverte à 130 $.

Une hausse au-dessus de 130 $ soutient la poursuite de la tendance haussière, et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 140 $. D’un autre côté, si le prix redescend en dessous de 100 $, ce serait un fort signal de «vente», et nous avons la route ouverte à 80 $.

résumé

NEO est passé de 133 $ à moins de 100 $ en moins de 24 heures, et le prix actuel oscille autour de 109 $. La tendance actuelle pour cette crypto-monnaie est toujours haussière, mais ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour investir dans NEO.