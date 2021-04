Analyse des prix Nexo (NEXO): correction ou fin de rallye?

Le marché de la crypto-monnaie continue sous pression, le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 56000 dollars aujourd’hui et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore terminé. Nexo (NEXO) perd également de sa valeur; En moins de plusieurs heures, ce prix de crypto-monnaie est passé de 3,03 $ à 2,59 $, et le prix actuel est d’environ 2,65 $.

Analyse fondamentale: la liquidité a considérablement augmenté depuis le début de 2021

Nexo est une plate-forme de prêts cryptographiques instantanés où les utilisateurs peuvent déposer des jetons cryptographiques compatibles dans leur portefeuille Nexo. Cette plateforme a été lancée en avril 2018 et permet à ses utilisateurs de conserver leurs actifs cryptographiques tout en garantissant l’accès à de l’argent « en direct ».

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Nexo prend en charge plus de 20 crypto-monnaies, tandis que le jeton NEXO est utilisé comme source de remises et d’autres avantages pour les utilisateurs de la plate-forme. Nexo est soutenu par un groupe de technologie financière Credissimo avec des millions de clients et, selon les analystes, ce projet a un bel avenir.

La liquidité de Nexo (NEXO) a considérablement augmenté depuis le début de 2021 et le prix de cette crypto-monnaie a dépassé la résistance de 3 $ en avril. Le marché de la crypto-monnaie perd de la valeur ce mercredi, le prix de Nexo pourrait s’affaiblir encore plus dans les prochains jours, et ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie.

Certains analystes préviennent que Bitcoin pourrait tester à nouveau le niveau de support de 20000 $ s’il est affecté par le sentiment du risque. Si cela se produit, toutes les autres crypto-monnaies pourraient avoir des niveaux de prix beaucoup plus bas, ce qui peut être de bons points d’entrée pour les investisseurs à long terme.

«Lorsque nous avons un moment sans risque, nous pourrions voir le Bitcoin reculer entre 20 000 et 30 000 dollars. Bitcoin a été pris dans une « bulle spéculative » comme Gamestop et d’autres actions Yolo « , a déclaré Scott Minerd de Guggenheim Partners.

Astuce: Vous recherchez une application pour investir judicieusement? Négociez en toute sécurité en vous inscrivant avec notre option préférée, eToro: visitez et créez un compte

Analyse technique: 2 $ représentent un niveau de soutien solide

Source des données: tradingview.com

NEXO a prolongé sa correction par rapport aux récents sommets au-dessus de 3 $, mais si le prix repasse au-dessus de la résistance de 3 $, ce serait un signal pour acheter NEXO.

Le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 3,3 $ ou même 3,5 $; encore, si le prix tombe en dessous de 2 $, ce serait un signal ferme de «vente» et probablement un signal d’inversion de tendance.

résumé

Le prix de Nexo (NEXO) a prolongé sa correction par rapport à des sommets historiques, mais pour l’instant, il n’y a aucun risque de marché « baissier ». Le marché de la crypto-monnaie continue sous pression, le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 56000 dollars aujourd’hui et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore terminé. Certains analystes préviennent que Bitcoin pourrait tester à nouveau le niveau de support de 20000 $, et si cela se produit, toutes les autres crypto-monnaies pourraient être tarifées beaucoup plus bas.