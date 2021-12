Analyse des prix NULS après une vente récente

Le NULS/USD a progressé de 0,51 $ au-dessus de 2 $ depuis début décembre, et le prix actuel s’élève à 0,91 $.

D’un point de vue technique, NULS reste dans un marché baissier et le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore écarté.

Projet de blockchain communautaire open source

NULS est un projet mondial de blockchain communautaire open source avec une architecture modulaire qui permet des modules personnalisables et une opérabilité inter-chaînes.

NULS fournit la base parfaite pour créer votre application et permet à ses utilisateurs de personnaliser leur sidechain en fonction de leurs besoins.

La conception de la couche de microservices NULS vous permet d’évoluer beaucoup plus rapidement et de vous organiser autour d’équipes interfonctionnelles autonomes.

NULS a été conçu avec pour mission de résoudre les problèmes qui entravent la croissance et le développement de la blockchain.

Les chaînes de blocs existantes ont des performances limitées, la communication interchaîne est toujours à l’étude et, selon l’équipe derrière NULS, les utilisateurs éviteront les chaînes de blocs qui ne sont pas complètement dignes de confiance.

Le jeton utilitaire pour ce projet est également nommé NULS, et il est important de dire qu’il peut être utilisé pour configurer des nœuds, créer des jetons, voter et parier.

Les utilisateurs peuvent parier NULS sur de nombreux projets sur la plate-forme NULS SCO ou parier pour gagner plus de NULS ou de NVT grâce à la technologie de la chaîne croisée.

De nombreux projets majeurs collaborent déjà avec NULS, les plus populaires étant BitMart Labs, Chain Capital, IBG et Ulysses Capital. Mario Blacutt, directeur régional de l’Ouest de la NULS, a déclaré :

Nous voulons mettre en œuvre un cadre dans lequel les entreprises peuvent construire leurs solutions commerciales en utilisant la technologie blockchain de la manière la plus rentable possible. Nos partenaires bénéficient de l’expertise technique de NULS et des solutions commerciales blockchain dans un écosystème conçu pour le succès.

NULS travaille continuellement sur de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, qui sont très importantes pour étendre son écosystème.

La popularité de ce projet de blockchain augmente dans le monde entier, car de plus en plus d’échanges proposent des crypto-monnaies NULS.

Ours aux commandes de NULS

NULS a réalisé un bénéfice impressionnant en très peu de temps et a atteint des sommets supérieurs à 2 $ le 3 décembre.

Actuellement, NULS est en baisse de plus de 50% par rapport à ses récents sommets, et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

Le niveau de résistance forte est à 1,5 $, et si le prix saute à nouveau au-dessus de ce niveau, ce serait un signal « d’achat », et nous sommes maintenant ouverts à 2 $.

résumé

NULS est un projet mondial de blockchain communautaire open source qui fournit des solutions transparentes, rentables et rapides aux développeurs. Actuellement, NULS est en baisse de plus de 50% par rapport à ses récents sommets du 3 décembre, et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

