Analyse des prix par polygone : les taureaux profitent de la dernière opportunité en portant le prix à 1,62 $

L’analyse des prix Polygon montre un mouvement à la hausse. La résistance pour MATIC est trouvée à 1,68 $. Le support est présent à 1,54 $.

La dernière analyse des prix de Polygon montre que les tendances de la crypto-monnaie vont dans le sens haussier pour aujourd’hui. Le prix du MATIC/USD augmente puisqu’il a maintenant touché 1,62 $. La ligne de tendance à court terme va dans le sens ascendant et les taureaux ont été en position de leader tout au long de la journée. Les taureaux pourraient pousser le prix encore plus loin pour retester la résistance de 1,74 $.

Tableau des prix MATIC/USD sur 1 jour : le prix récupère jusqu’à 1,62 $

Le graphique d’analyse des prix de Polygon sur une journée montre une augmentation des prix après que les taureaux ont pris le contrôle du marché plus tôt dans la journée. Les derniers jours ont apporté des nouvelles positives pour les taureaux, et la tendance n’a pas changé pour aujourd’hui également. Le prix est passé au niveau de 1,62 $ après le retour des taureaux aujourd’hui. L’élan se construit à un rythme assez élevé et la valeur de la moyenne mobile (MA) est à 1,53 $ en dessous du niveau des prix, complétant l’élan haussier.

Tableau des prix MATIC/USD 1 jour. Source : TradingView

La volatilité augmente et, par conséquent, les valeurs des bandes de Bollinger sont devenues les chiffres suivants ; la bande supérieure est maintenant à 1,70 $ tandis que la bande inférieure est à 1,13 $. Le score de l’indice de force relative (RSI) a également suivi un mouvement à la hausse et a finalement atteint l’indice 63 près de la zone de surachat.

Analyse des prix par polygone : derniers développements et autres indications techniques

La dernière analyse des prix de Polygon montre que le prix s’est amélioré aujourd’hui, mais la pression de vente est entrée en jeu car le prix a baissé à une vitesse rapide au cours des quatre dernières heures. Mais la ligne de tendance est orientée vers le côté haussier depuis la semaine dernière, et elle évolue toujours dans la même direction. La récente perte a annulé le gain des quatre heures précédentes car le prix MATIC/USD est maintenant à 1,62 $, contre 1,66 $. Comme la tendance haussière globale d’aujourd’hui a eu un impact considérable, le prix s’est également maintenu au-dessus de la moyenne mobile, qui est de 1,60 $.

Tableau des prix MATIC/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’indicateur des bandes de Bollinger est également à une moyenne de 1,60 $, alors que sa valeur supérieure est passée à 1,68 $ et sa valeur inférieure à 1,48 $. Le score RSI est également en baisse sur le graphique de 4 heures et est sur une pente descendante présente à l’indice 58 au moment de la rédaction.

Tableau des indicateurs techniques MATIC/USD. Source : TradingView

Les indicateurs techniques de Polygon nous montrent également des signes haussiers, car la tendance globale de la journée a été du côté des acheteurs. Il y a 10 indicateurs debout sur le point neutre, avec 15 sur les points d’achat et un seul sur les points de vente.

Les indicateurs de moyennes mobiles affichent également des résultats similaires, car il y a un total de 14 indicateurs réglés à la position d’achat, avec zéro à la vente et un aux positions neutres. Les oscillateurs sont neutres, avec neuf oscillateurs neutres et un situé chacun dans la zone d’achat et de vente.

Analyse des prix par polygone : conclusion

À partir de l’analyse des prix Polygon donnée pour un jour et quatre heures, on peut en déduire que la crypto-monnaie est globalement en bonne position par rapport au début du mois. MATIC/USD devrait suivre davantage de hausse dans les prochains jours et pour les échanges intrajournaliers ; malgré la baisse actuelle du prix, nous nous attendons toujours à ce que le prix flotte au-dessus de 1,60 $.

