Analyse des prix pour BTC, ETH, MIOTA ⋆ Crypto nouveaux médias

Reliance avait beaucoup d’annonces à faire lors de la 44e assemblée générale annuelle qui a eu lieu plus tôt cette année. Parmi ceux-ci se trouvait le Reliance JioPhone Next, le dernier appareil mobile à petit budget de Reliance, destiné à apporter le smartphone aux masses. Bien que peu de choses aient été révélées sur l’appareil, […] More