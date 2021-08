Analyse des prix Solana (SOL), Terra (LUNA) et Cosmos (ATOM), valent-ils la peine d’être achetés en août 2021 ?

Solana SOL / USD a réussi à atteindre sa nouvelle valeur la plus élevée de tous les temps. En fait, beaucoup l’appellent le « tueur d’Ethereum » en raison du fait que Solana peut traiter autant de transactions par mois qu’Ethereum au cours de sa durée de vie. En fait, la valeur totale bloquée (TVL) à Solana a atteint 2, 200 millions de dollars.

Terra LUNA / USD est un protocole blockchain qui utilise des pièces stables liées à la monnaie fiduciaire dans le but de stimuler les systèmes de paiement avec des prix stables. En d’autres termes, il s’agit d’un protocole utilisé pour la création de crypto-monnaies avec des prix stables.

Cosmos ATOM / USD est un écosystème décentralisé, composé de blockchains indépendantes, où ATOM est la devise de jeu propriétaire utilisée par le réseau.

Dois-je acheter Solana (SOL) ?

Le 19 août, Solana (SOL) valait 71 $

Solana a atteint un sommet historique le 18 août, d’une valeur de 79,57 $, ce qui était son point fort de la semaine. Cela signifie qu’il a été réduit de 10 % en 24 heures. Le 18 août a marqué la première fois que le jeton SOL a franchi la barre des 70 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur cette croissance, regardons juillet.

SOL a culminé le 7 juillet avec une valeur de 37,89 $. Son point le plus bas était le 20 juillet avec une valeur de 22,64 $. Cela a marqué une baisse de 40 %.

Avec tout cela à l’esprit, sa croissance récente du plus haut du 7 juillet à la valeur du 19 août est de 87%, ce qui est assez impressionnant. Cette exécution pourrait faire valoir le jeton SOL à 80 $ d’ici la fin août.

Faut-il acheter Tera (LUNA) ?

Le 19 août, Terra (LUNA) valait 30,17 $.

Le plus haut historique pour Terra (LUNA) a également été atteint le 19 août, où il a atteint 33,22 $, indiquant que le jeton a connu une différence de valeur de 10 % au cours de la journée.

Étant donné que le 19 août a été une journée assez active pour le jeton, examinons également sa croissance historique en juillet.

LUNA a débuté le 1er juillet avec une valeur de 5,89 $. Le point le plus élevé qu’il a atteint tout au long du mois a été le 29 juillet, avec une valeur de 11,34 $, ce qui a marqué sa croissance initiale. Ici, nous pouvons voir que sa valeur a augmenté de 92%.

Avec tout cela à l’esprit, LUNA semble avoir de bonnes chances d’atteindre le prix de 35 $ d’ici la fin août.

Faut-il acheter Cosmos (ATOM) ?

Le 19 août, Cosmos (ATOM) valait 18,30 $.

Le plus haut historique pour ATOM était le 7 mai avec une valeur de 31,70 $. Cela l’a rendu 73% plus élevé en valeur.

Lorsque nous regardons les performances de juillet, elles ont été assez volatiles avec beaucoup de hauts et de bas, mais le point le plus élevé était le 11 juillet avec une valeur de 14,69 $ et le plus bas était le 20 juillet avec une valeur de 9,18 $, ce qui a marqué une baisse de 37 %.

Après le 20 juillet et jusqu’au 19 août, il a augmenté de 100 %, ce qui était un gain important et pourrait atteindre la fourchette de prix de 20 $ d’ici la fin août.

Le post Analyse des prix de Solana (SOL), Terra (LUNA) et Cosmos (ATOM), valent-ils la peine d’être achetés en août 2021 ? est apparu en premier sur Invezz.