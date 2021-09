Analyse des prix Sushiswap : SUSHI revient rapidement à 12 $, un renversement à partir de là ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix du Sushiswap est haussière pour aujourd’hui. Le SUSHI/USD a connu un fort retracement au cours des dernières 24 heures. Le support a été trouvé à la résistance précédente de 12 $.

L’analyse des prix de Sushiswap est haussière pour aujourd’hui, car un pic rapide vers le support de 12 $ indique la fin d’un retracement de plusieurs jours à partir du nouveau sommet de 16 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le SUSHI/USD revienne sur une dynamique haussière au cours du week-end et cherchons à regagner une partie de la perte.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché des crypto-monnaies s’est principalement négocié dans le rouge au cours des dernières 24 heures. Bitcoin parvient à gagner 2%, tandis qu’Ethereum a augmenté de 0,59%. Pendant ce temps, Avalanche (AVAX) est toujours le plus performant, avec un gain de près de 16%.

Mouvement des prix Sushiswap au cours des dernières 24 heures: Sushiswap retrace à une résistance de 12 $ devenue support

Le SUSHI/USD s’est échangé dans une fourchette de 12,11 $ à 13,84 $, indiquant une forte volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 10,49 % et s’élève à 1,1 milliard de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 1,63 milliard de dollars, plaçant la pièce à la 72e place au total.

Graphique SUSHI/USD sur 4 heures : SUSHI prêt pour plus de hausse ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir le prix du Sushiswap rejeter une nouvelle baisse, indiquant une nouvelle fois un rallye à venir.

Graphique SUSHI/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix Sushiswap a continué de se négocier avec une forte volatilité cette semaine. Après avoir culminé à la résistance de 16 $, SUSHI/USD a connu un retracement de 25 % jusqu’à ce qu’un support soit trouvé à la résistance précédente de 12 $, qui sert désormais de support.

Compte tenu de l’évolution de l’action des prix plus tôt ce mois-ci, lorsqu’un plus bas plus bas a été fixé autour de 10 $, nous pouvons supposer qu’un renversement important est en jeu en ce moment alors que le pic précédent a établi un fort plus haut.

Par conséquent, le plus bas actuel à 12 $ pourrait être le catalyseur d’une hausse beaucoup plus importante au cours de la semaine prochaine. Une fois que l’élan haussier recommencera, nous supposons que le prochain objectif haussier sera la barre des 18,5 $.

Analyse des prix Sushiswap : Conclusion

L’analyse des prix du Sushiswap est haussière pour aujourd’hui, car un nouveau plus bas plus élevé a probablement été établi du jour au lendemain à la barre des 12 $. Étant donné qu’une nouvelle baisse a été rejetée, nous nous attendons à ce que le SUSHI/USD revienne à une dynamique haussière au cours de la semaine prochaine.

