Analyse des prix Terra : LUNA passe en dessous de 40 $, les taureaux récupéreront-ils leurs pertes ?

in

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Terra est aujourd’hui baissière. Le support se trouve à 34 $. La résistance se trouve à 40 $.

L’analyse des prix de Terra est aujourd’hui baissière. Le prix LUNA/USD est tombé en dessous de 40 $ aujourd’hui alors que les ours prenaient le dessus dans les situations de volatilité croissante.

Pendant le marché baissier de la crypto d’hier, alors que toutes les principales crypto-monnaies étaient en baisse, LUNA a étonnamment montré de bonnes performances, défiant la tendance du marché. Mais aujourd’hui, alors que les crypto-monnaies montrent une certaine reprise après les pertes, LUNA est à nouveau contre la tendance et est dans un domaine baissier.

Le support suivant est présent à 34$, suivi d’un autre support de 24$. En revanche, la prochaine résistance immédiate se trouve à 40 $, d’où LUNA a été rejetée aujourd’hui, suivie de la résistance la plus élevée de 43 $.

Graphique des prix LUNA/USD sur 1 jour : LUNA est sous la pression du marché car le prix baisse considérablement

Le graphique des prix sur 1 jour pour l’analyse des prix de Terra montre une baisse des prix alors qu’un croisement baissier s’est produit aujourd’hui. Les ours ont repris la dynamique haussière des trois derniers jours alors que la pression de vente est venue du marché. Aujourd’hui, LUNA/USD est passé de 40 $ à 37 $ au moment de la rédaction, et une nouvelle baisse est également possible.

Tableau des prix LUNA/USD 1 jour. Source : Tradingview

La volatilité est à la hausse pour la paire LUNA/USD alors que les bandes de Bollinger s’élargissent, ce qui est une indication négative pour la crypto-monnaie. La bande supérieure de Bollinger est à 34 $ et la bande inférieure à 25 $, soit une moyenne à 34 $, toujours en dessous du niveau des prix.

L’indice de force relative (RSI) est également sur une pente descendante mais toujours dans la moitié supérieure de la zone neutre à l’indice 56, bien qu’étant neutre mais donne une indication de la pression vendeuse.

L’indicateur MACD est actuellement un peu baissier car l’histogramme est toujours dans une teinte rougeâtre claire, mais la taille plus petite et la couleur claire indiquent qu’un croisement haussier devait presque se produire si la séquence haussière se poursuivait, ce qui n’a malheureusement pas été le cas, et une couleur rouge foncé peut réapparaître si la dynamique baissière se poursuit.

Analyse des prix Terra : les ours en tête

Le graphique en 4 heures pour l’analyse des prix de Terra montre que la chute se poursuit en ce moment alors que les ours font glisser le prix plus bas sur la colline. Alors que les ours poursuivent leurs efforts, le prix se situe toujours dans la fourchette psychologique, qui est supérieure à 33 $.

Tableau des prix LUNA/USD sur 4 heures. Source : Tradingview

La volatilité a légèrement diminué sur les graphiques horaires, les extrémités des bandes de Bollinger se déplaçant l’une vers l’autre. La bande supérieure est présente à 42 $ et la bande inférieure est présente à 26 $. L’indice de force relative (RSI) se situe toujours dans la moitié supérieure de la zone neutre à 57 indice.

De plus, la moyenne mobile (MA) se déplace vers le niveau des prix et est présente exactement en dessous du prix avec une différence de quelques points. S’il dépasse le prix, ce sera un croisement baissier et nous pourrions observer une nouvelle baisse des prix.

Analyse des prix Terra : Conclusion

L’analyse des prix de Terra révèle que LUNA observe actuellement un renversement de tendance par rapport au marché plus large de la cryptographie alors que les ours ont pris le contrôle du marché LUNA.

La baisse des prix à court terme n’est pas imprévisible, car LUNA était sur une tendance haussière ces derniers jours et la pression de vente des bénéfices de la réservation des commerçants devait frapper à tout moment, ce qui se produit en ce moment. Bien que LUNA soit toujours dans l’enveloppe de prix supérieure et que la tendance baissière puisse s’installer bientôt.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.