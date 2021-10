Analyse des prix Terra, Solana : 4 octobre 2021

in

Terra bat son record de septembre pour atteindre un nouvel ATH à 46,5 $. Les taureaux Solana se battent pour récupérer 170 $, un mouvement qui réduira l’écart à 180 $ et rapprochera SOL de 200 $.

Les altcoins ont commencé le mois d’octobre avec style, gagnant du terrain par rapport aux creux enregistrés en septembre. Pendant près de deux semaines, les actifs cryptographiques, y compris Bitcoin, ont subi un revers massif, la plupart s’installant à des moments cruciaux. Néanmoins, certains jetons comme Terra et Avalanche n’ont pas semblé dérangés par la pression baissière du marché, culminant avec des gains incroyables vers leurs plus hauts historiques.

publicité

Comme indiqué précédemment, la hausse de Bitcoin au-dessus de 48 000 $ a soulevé le reste du marché des crypto-monnaies dans une fantastique démonstration de corrélation des prix. BTC se négocie actuellement légèrement au-dessus de 47 000 $ suite à un rejet en raison de la résistance légèrement supérieure à 48 000 $.

Terre : –

Terra a dépassé son record de 44,5 $ pour la première fois depuis le 11 septembre. Le jeton a atteint un nouveau sommet à 46,5 $. Cependant, le pic à ce niveau a été de courte durée, LUNA étant forcée de reculer à 41,4 $.

Au moment d’écrire ces lignes, Terra vacille à 44 $ après que les taureaux ont repris le contrôle. La tendance générale est à la hausse, en particulier avec les yeux rivés sur le nouveau record historique. Les investisseurs s’attendent à une hausse au-dessus de 50 000 $ à court terme.

Si les perspectives haussières de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) restent intactes, le voyage de Terra vers un ATH plus élevé aura un grand potentiel. Outre. L’indice de force relative (RSI) confirme que les taureaux ont le dessus, en particulier son mouvement continu vers la zone de surachat.

Graphique 12 heures LUNA/USD

Graphique des prix LUNA/USD par Tradingview

Solana : –

Solana a récupéré et dépassé notre prévision de 170 $ dimanche. La reprise a commencé parallèlement à la reprise de BTC à 48 000 $. Solana a surmonté la plupart des obstacles sur son chemin, notamment 150 $, 160 $ ​​et 170 $.

Le jeton de contrats intelligents s’est échangé à des sommets d’octobre de 178 $ avant de se replier pour confirmer le support vers 160 $. Actuellement, SOL se négocie à 169 $ tandis que les taureaux se battent pour récupérer 170 $.

Les taureaux doivent être vigilants car le RSI pointe vers le bas, insinuant que la pression aérienne pourrait augmenter. Un soutien plus substantiel est attendu au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8%, autour de 160 $.

Graphique SOL/USD 12 heures

Tableau des prix SOL/USD par Tradingview

A la hausse, l’image haussière du MACD ne peut être ignorée. Par conséquent, le recul de 178 $ ne devrait pas effrayer les acheteurs du marché. En outre, tenir au-dessus de 170 $ rapprochera Solana de 180 $, tandis que 200 $ sont en vue.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

John est un écrivain talentueux avec plus de deux ans d’expérience contribuant activement à l’industrie de la crypto-monnaie en fournissant un contenu crédible, intéressant et facile à lire. Il se concentre principalement sur l’analyse des prix des crypto-monnaies et la couverture de l’actualité de l’industrie. Suivons-le sur Twitter à @jjisige