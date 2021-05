Analyse des prix UMA pour juin

Le marché de la crypto-monnaie reste sous pression, le prix du Bitcoin est toujours incapable de se stabiliser au-dessus de la résistance de 40000 $ et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore terminé. UMA s’est affaibli de 32,25 $ en dessous de 10 $ depuis le 10 mai, le prix actuel oscillant autour de 14,6 $.

Analyse fondamentale: ce n’est pas le meilleur moment pour investir dans UMA

UMA est une infrastructure open source qui permet la création d’actifs synthétiques rapides, efficaces et sécurisés sur la blockchain Ethereum. Les développeurs peuvent facilement développer un nouvel actif synthétique à l’aide d’un modèle de contrat de jeton synthétique inestimable, alors qu’il est important de mentionner que les jetons construits sur cette infrastructure peuvent suivre le prix de tout.

Le jeton natif de cette infrastructure open source est le jeton UMA, qui est utilisé comme jeton gouvernemental pour le système UMA. Les actions, les contrats à terme, les crypto-monnaies, les produits d’assurance, entre autres, peuvent être négociés sur UMA, et l’objectif de ce projet est d’ouvrir le commerce à quiconque sans payer de frais élevés.

UMA est un projet DeFi vraiment unique avec un potentiel inimaginable; La popularité de ce projet augmente dans le monde entier, tandis que de plus en plus d’échanges proposent cette crypto-monnaie. Malgré cela, l’UMA a dégringolé par rapport aux récents sommets enregistrés la deuxième semaine de mai, et le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé.

La Banque de Chine a annoncé que les jetons numériques ne pouvaient pas être utilisés comme moyen de paiement, et cette annonce a conduit à une vente massive. Le marché de la crypto-monnaie a perdu des milliards, et il est important de mentionner que les analystes de crypto-monnaie Carter Worth ont déclaré sur CNBC que Bitcoin pourrait chuter en dessous de 30000 dollars dans un proche avenir.

Une autre nouvelle négative est que le gouvernement chinois a publié une déclaration s’engageant à introduire une réglementation cryptographique plus stricte et mettant en garde les investisseurs contre le trading crypto spéculatif.

“Récemment, les prix de la crypto-monnaie ont monté en flèche et ont chuté, et le commerce spéculatif de la crypto-monnaie a rebondi, portant gravement atteinte à la sécurité des biens des gens et perturbant l’ordre économique et financier normal”, a déclaré le gouvernement chinois dans le communiqué.

Analyse technique: le risque de nouvelles chutes n’est probablement pas terminé

Le marché de la crypto-monnaie reste sous pression, le prix UMA peut facilement reculer sous le support de 10 $ et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie.

Source des données: tradingview.com

UMA se négocie actuellement autour du niveau de 14 $, mais ce serait un signal de vente fort si le prix tombe en dessous du support de 10 $. Le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 8 $ ou même 5 $; même ainsi, si le prix baisse et dépasse 20 $, nous avons le moyen de monter jusqu’à 25 $.

résumé

UMA a chuté par rapport aux récents sommets enregistrés lors de la deuxième semaine de négociation de mai, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie. Si le prix du Bitcoin tombe en dessous du niveau de support de 35000 $, ce serait un signal de “ vente ” ferme, ce qui ajouterait une pression supplémentaire sur l’ensemble du marché de la crypto-monnaie.