Analyse des prix Uniswap : UNI approche le support de 25 $, va-t-il tenir ?

L’analyse des prix d’Uniswap est baissière pour aujourd’hui. L’UNI/USD a continué de baisser du jour au lendemain. Support le plus proche à 25 $.

L’analyse des prix d’Uniswap est baissière pour aujourd’hui, car le marché a pivoté après avoir atteint la barre des 27,5 $ au cours du week-end et est revenu sous la barre des 27 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la dynamique baissière se poursuive plus tard dans la journée et conduise UNI/USD vers un nouveau test de la barre des 25 $ le prochain.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché des crypto-monnaies s’est échangé avec des résultats mitigés au cours des dernières 24 heures, le leader du marché, Bitcoin, en baisse de 1,15%. Pendant ce temps, Ethereum a gagné 1,51% et Solana (SOL) est le plus performant, avec un gain de 16,27%.

Mouvement des prix Uniswap au cours des dernières 24 heures: Uniswap a continué de baisser

UNI/USD s’échangeait dans une fourchette de 25,64 $ à 27,10 $, indiquant une légère volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 11,72 % et s’élève à 251,37 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 16 milliards de dollars, plaçant la pièce à la 11e place.

Graphique UNI/USD sur 4 heures : UNI s’apprête à retester le support de 25 $ ?

Sur le graphique de 4 heures, nous pouvons voir le prix Uniswap baisser au cours des dernières 24 heures alors que les ours ciblent ensuite le support de 25 $.

Graphique UNI/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix Uniswap a connu une forte augmentation au cours du mois dernier. Cependant, après avoir atteint un nouveau sommet à 31 $, les taureaux ont finalement été épuisés et une forte baisse a suivi le 17 août.

Un support a été trouvé au-dessus de la barre des 25 $, à partir de laquelle le prix du marché a tenté d’atteindre de nouveaux sommets. Le prix Uniswap n’a pas réussi à atteindre de nouveaux sommets et s’est à nouveau inversé en dessous de 30 $.

Cette évolution de l’action des prix a été suivie d’un autre nouveau test de la barre des 25 $, avec une légère reprise observée au cours du week-end. Hier, l’UNI/USD a recommencé à baisser après avoir échoué à dépasser les 27,5 $.

Dans l’ensemble, Uniswap devrait continuer à baisser au cours des prochaines 24 heures et retester le support de 25 $ à moins que les taureaux ne puissent reprendre de l’élan et voir une poussée au-dessus de 27,5 $.

Analyse des prix Uniswap : conclusion

L’analyse des prix d’Uniswap est baissière aujourd’hui alors que le marché a continué de baisser au cours des dernières 24 heures après avoir atteint un plus bas plus bas au cours du week-end. Par conséquent, nous nous attendons à ce que UNI/USD baisse encore et teste à nouveau le support de 25 $ au cours des prochaines 24 heures.

