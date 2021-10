Analyse des prix Uniswap : UNI dépasse les 26 $ alors que les taureaux dominent le marché.

TL;Répartition DR

L’analyse des prix Uniswap montre que le mouvement des prix a été haussier. Le prix monte jusqu’à 26,4 $ pendant la journée. Le support se trouve au niveau de 25,8 $.

La dynamique haussière s’accélère à nouveau, selon l’analyse des prix d’Uniswap. Il y a eu une augmentation significative des prix au cours des deux dernières semaines, et la tendance est la même pour aujourd’hui également. Le prix a augmenté aujourd’hui au niveau de 26,4 $, gagnant une valeur significative pour la crypto-monnaie. Il y a de fortes chances que le prix atteigne le niveau de 26,9 $.

Graphique des prix UNI/USD à 1 jour : le prix à nouveau à la hausse alors que les ours reculent tôt

Les taureaux ont fait un retour après avoir rencontré la récente pression baissière. Les haussiers ont réussi à s’attaquer à l’élan baissier grandissant et ont à nouveau obtenu leur victoire dans le graphique des prix sur 1 jour. Ce prix a subi une amélioration significative et est maintenant présent au stade de 26,4 $. Pendant ce temps, la moyenne mobile (MA) est inférieure à la valeur du prix, c’est-à-dire 26,1 $, car le prix UNI a augmenté aujourd’hui.

Tableau des prix UNI/USD 1 jour. Source : TradingView

La volatilité a considérablement augmenté au cours de la journée alors que les bandes de Bollinger s’étendent rapidement. Cela a conduit la bande supérieure de Bollinger à atteindre 27 $ et la bande inférieure de Bollinger à 23,6 $. L’indice de force relative (RSI) confirme encore une fois la tendance haussière puisqu’il est passé à l’indice 54 aujourd’hui.

Analyse des prix Uniswap : les chandeliers baissiers s’étendent sur le graphique des prix indiquant une perte

Les taureaux maintiennent leur avance de manière assez impressionnante, car le prix montre également une amélioration aujourd’hui. Mais la pression de vente se forme sur le marché, et le prix s’établit maintenant au niveau de 26,4 $ et devrait baisser à partir d’ici dès que l’activité de vente augmentera. La moyenne mobile est inférieure au niveau des prix, c’est-à-dire à 26,1 $ par rapport au niveau des prix. Dans le même temps, la moyenne des bandes de Bollinger se repose également au niveau de 26 $ pour aujourd’hui.

Tableau des prix UNI/USD 4 heures. Source : TradingView

La bande de Bollinger supérieure est à la valeur de 28 $ représentant la résistance pour UNI/USD, et la bande de Bollinger inférieure est à la valeur de 25 $. Le score RSI est également en baisse et se négocie à l’indice 52. Le RSI montre une augmentation de l’activité de vente.

L’atmosphère générale étant haussière pour UNI, les indicateurs techniques nous donnent également un signal d’achat. Il y a 17 indicateurs trouvés à la position d’achat, avec neuf au neutre et zéro aux positions de vente.

Les indicateurs de moyennes mobiles prédisent exactement la même tendance car ils soutiennent également les acheteurs. 14 indicateurs sont en position d’achat, aucun en position de vente et un en position neutre. Il y a eu des fluctuations constantes dans le mouvement des prix, c’est pourquoi les oscillateurs deviennent neutres. Huit oscillateurs se situent autour du niveau neutre, tandis que trois oscillateurs sont au point d’achat et zéro à la position de vente.

Analyse des prix Uniswap : Conclusion

Les taureaux sont actuellement en train de gagner la partie, comme le confirme l’analyse des prix Uniswap d’un jour et de 4 heures. Le prix Uniswap a observé une hausse et sa valeur est de 26,4 $ au moment de la rédaction. La tendance haussière n’a pas changé au cours des dernières semaines et devrait également se prolonger à l’avenir. Le prix pourrait obtenir un support au niveau actuel et les haussiers pourraient rejeter une nouvelle baisse dans les heures à venir.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.