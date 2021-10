Analyse des prix Uniswap : UNI reteste 25 $ comme support, est-ce que ça va tenir ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix Uniswap est haussière aujourd’hui. UNI/USD est retracé à 25 $ au cours des dernières 24 heures. Prochaine assistance à 23 $.

L’analyse des prix d’Uniswap est haussière aujourd’hui, car un retracement au cours des dernières 24 heures a amené le marché vers le niveau de résistance précédent de 25 $ pour être retesté comme support. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la dynamique haussière revienne plus tard dans la journée, car un nouveau plus bas plus élevé est probablement établi.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est principalement négocié dans le rouge au cours des dernières 24 heures. Le leader du marché, Bitcoin, a gagné 0,22%, tandis qu’Ethereum a perdu 1,1%. Axie Infinity (AXS) est toujours le plus performant, avec un gain de 32%.

Mouvement des prix Uniswap au cours des dernières 24 heures: Uniswap repose la résistance précédente à 25 $ comme support

UNI/USD s’échangeait dans une fourchette de 24,91 $ à 26,61 $, indiquant une légère volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 22,71 % et s’élève à 398,4 millions de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 15,65 milliards de dollars, plaçant la pièce à la 12e place globale.

Graphique UNI/USD sur 4 heures : UNI va-t-il continuer à monter ?

Sur le graphique de 4 heures, nous pouvons voir que la barre des 25 $ empêche une nouvelle baisse, indiquant que nous pourrions voir les taureaux continuer à augmenter à partir de là.

Graphique UNI/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix Uniswap a connu une dynamique baissière au cours des dernières semaines, avec d’importants mouvements volatils portant le marché au plus bas de 18 $. Cependant, une certaine dynamique haussière a été observée la semaine dernière, avec une forte augmentation entraînant la barre des 26 $ atteinte lundi dernier.

Un retracement à la barre des 22,5 $ a suivi, où une consolidation de plusieurs jours a été observée au milieu de la semaine dernière. Vendredi, les haussiers ont pris de l’élan pour pousser à nouveau à la hausse, conduisant UNI/USD à 27 $ la prochaine résistance cette fois.

Depuis lors, le prix Uniswap s’est lentement retracé et a atteint le support de 25 $. Si aucun autre inconvénient n’est constaté, nous supposons qu’un nouveau plus bas est fixé, et l’UNI/USD remontera plus tard cette semaine à partir de là.

Analyse des prix Uniswap : conclusion

L’analyse des prix d’Uniswap est haussière aujourd’hui, car un nouveau plus bas a probablement été fixé à 25 $ après un léger retracement au cours des dernières 24 heures. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’UNI/USD continue à grimper plus tard dans la journée, car un nouveau plus bas plus élevé est probablement établi.

