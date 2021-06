Analyse des prix Uniswap : UNI vaut-il la peine d’investir après Uniswap V3 ?

Uniswap UNI / USD a connu de nombreuses mises à jour récemment et cela augure bien pour les perspectives à plus long terme. Alors que la pièce se négocie à la hausse mercredi, elle est toujours en baisse de plus de 50% par rapport à ses sommets de début mai.

La chute de plus de 40 $ à ses niveaux actuels juste en dessous de 20 $ représente-t-elle une opportunité d’achat ? Nous le croyons certainement et voici pourquoi.

Mises à jour récentes d’Uniswap

Le 17 juin, Gelato Network a lancé le jeton de gestion G-UNI Uniswap V3. Son objectif principal est de maintenir perpétuellement une fourchette de liquidité comprise entre 5% et 10% avec le prix de la devise d’une paire d’actifs, où un réseau Oracle vérifie les prix et rééquilibre les positions du pool de liquidité toutes les 30 minutes.

Il réinvestit également automatiquement les frais de négociation pour les bénéfices composés. Cela a un peu augmenté l’intérêt pour Uniswap.

Uniswap Labs, depuis le 22 juin, a son premier COO, Mary-Catherine Lader. C’est le résultat de la baisse de valeur du token au cours des dernières semaines, l’ensemble du marché des crypto-monnaies ayant été affecté.

Le 23 juin, le programme de subventions UNI a également annoncé la dernière vague d’UGP v0.1, récompensant 336 800 $ à 14 projets qui font progresser l’écosystème Uniswap grâce à une infrastructure robuste et à des outils de développement.

Ces projets, une fois réussis et lancés, amélioreront l’écosystème et augmenteront à leur tour l’intérêt pour la plate-forme Uniswap et la crypto-monnaie UNI, conduisant à une valeur plus élevée.

Faut-il acheter Uniswap maintenant ?

Le 23 juin, le token UNI d’Uniswap valait 17,76 $. Cela étant, il connaît une course haussière et nous pouvons supposer qu’il pourrait facilement atteindre la barre des 20 $ à court terme. Ce n’est pas un objectif déraisonnable, car il implique toujours un prix qui représente plus de la moitié de ce qu’il se négociait il y a quelques semaines en mai.

De plus, avec les avancées d’Uniswap V3, des subventions à des projets qui améliorent encore l’écosystème, ainsi que son nouveau directeur des opérations à la barre, on pourrait voir qu’Uniswap augmenterait sa valeur même à 30 dollars d’ici fin 2021. , offrant aux nouveaux acheteurs une occasion unique d’accumuler un poste. Les détenteurs existants qui ont acheté à des niveaux plus élevés peuvent également profiter de la faiblesse et augmenter leurs positions pour abaisser leur base de coût moyenne.

Cela étant le cas, il a également le potentiel de chuter à nouveau après que le battage médiatique se soit un peu calmé, pour revenir à moins de 15 $, et si cela se produit, cela pourrait être un signal pour quitter une position.

Cependant, nous n’anticipons pas de vente au niveau de 15 $, donc UNI est un bon achat à 17 $, en particulier pour les investisseurs à long terme.

En termes simples, tous les 14 projets pris en charge dans UGP v0.1 ne pourraient pas être efficaces, mais même si l’un d’entre eux le fait, la valeur augmentera. En tant que tel, acheter UNI est une opportunité d’investissement à saisir si vous avez une confiance sincère dans l’écosystème Uniswap.

