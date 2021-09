Analyse des prix VeChain : est-ce le bon moment pour acheter cette crypto-monnaie ?

in

VeChain VET / USD est passé de 0,15 $ à 0,10 $ en moins de plusieurs jours, le prix actuel oscillant autour de 0,11 $.

Analyse fondamentale : VeChain a publié un serveur Discord communautaire pour faciliter la croissance de la communauté

VeChain est une plate-forme blockchain conçue pour suivre d’énormes données dans un écosystème commercial distribué et sans confiance. VeChain possède les meilleures caractéristiques des secteurs DeFi et CeFi, et l’un des avantages de cette plate-forme est le flux d’informations transparent.

VeChain nécessite une faible puissance de calcul pour assurer la sécurité du réseau et a été conçu en tenant compte de l’intégration de l’Internet des objets (IoT). L’industrie de la logistique souffre d’une grande quantité de données qui ne sont pas communiquées de manière optimale, alors que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement repose sur des sources de données centralisées, ce qui entraîne un manque de transparence et un retard de transmission des données.

VeChain utilise diverses technologies pour surveiller les réseaux géants, tandis que les fonctionnalités de méta-transaction telles que les transactions multitâches et le cycle de vie des transactions contrôlable rendent le développement plus convivial pour une adoption massive. Vechain tire sa valeur des activités créées par les membres de l’écosystème qui résolvent des problèmes économiques du monde réel, et il est important de dire que cette plate-forme ne rencontre pas de problèmes de transmission de données retardée.

VeChain a connu une croissance considérable de l’activité des utilisateurs cette année et, selon les dernières données, elle compte plus de 400 000 abonnés Twitter, plus de 200 000 abonnés Reddit et environ 45 000 abonnés à la chaîne Telegram.

«Nous sommes incroyablement fiers d’avoir construit une si grande communauté depuis que nous sommes entrés dans l’espace public de la blockchain en 2017 et pour faciliter la croissance de la communauté, nous avons lancé VeChain Community Discord Server. Discord est un endroit où les sujets et les informations VeChain sont regroupés dans un seul endroit facilement accessible, créant une expérience utilisateur plus cohérente », a rapporté l’équipe VeChain.

Fondamentalement, VeChain (VET) a un grand potentiel ; La popularité de ce projet augmente dans le monde entier, mais il existe toujours un niveau d’incertitude. Techniquement, VET a prolongé sa correction par rapport aux récents sommets supérieurs à 0,15 $, enregistrés le 6 septembre, et si vous décidez de trader cette crypto-monnaie dans les prochains jours, vous devriez utiliser un ordre stop-loss car le risque est toujours élevé.

Analyse technique : le risque de nouvelles chutes n’est probablement pas terminé

VeChain (VET) se négocie actuellement très près du niveau de support solide à environ 0,10 $, et il existe des risques évidents lorsqu’il s’agit d’acheter de la VET dans les prochains jours.

Source des données : tradingview.com

Si le prix tombe en dessous du support de 0,10 $, ce serait un signal de “vente” fort, et le prochain objectif pourrait être d’environ 0,080 $. Le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé, mais si le prix dépasse 0,15 $, nous avons une trajectoire claire vers 0,20 $.

résumé

VeChain a connu une croissance considérable de l’activité des utilisateurs cette année et a lancé ce mois-ci Community Discord Server pour faciliter la croissance de la communauté. D’un point de vue technique, VET a prolongé sa correction par rapport aux récents sommets supérieurs à 0,15 $, enregistrés le 6 septembre, et si le prix retombe en dessous du support de 0,10 $, ce serait un signal de “vente” fort. .

