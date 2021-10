Analyse des prix VeChain : l’EFP se négocie lentement à la hausse, cible 0,143 $ pour la prochaine résistance ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de VeChain est haussière aujourd’hui. VET/USD a établi un autre plus haut local hier. Résistance la plus proche à 0,143 $.

L’analyse des prix de VeChain est haussière aujourd’hui, car de nouveaux sommets plus élevés ont été fixés au cours des dernières 24 heures après que la barre des 0,128 $ a empêché une nouvelle baisse vendredi. Par conséquent, nous nous attendons à ce que VET/USD continue à augmenter et teste ensuite la barre des 0,143 $.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché des crypto-monnaies s’est principalement négocié avec une dynamique haussière au cours des dernières 24 heures. Les leaders du marché, Bitcoin et Ethereum, sont respectivement en hausse de 0,90 et 3,03 %. Pendant ce temps, Shiba Inu (SHIB) est le plus performant, avec un gain d’environ 40 %.

Mouvement des prix de VeChain au cours des dernières 24 heures : VeChain passe au-dessus du sommet précédent après avoir retesté 0,128 $ comme support

VET/USD s’échangeait dans une fourchette de 0,1317 $ à 0,1394 $, indiquant une volatilité modérée au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a augmenté de 0,53% et s’élève à 553,7 millions de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 8,77 milliards de dollars, plaçant la pièce à la 23e place au total.

Graphique VET/USD sur 4 heures : l’EFP cible 0,143 $ ensuite ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir l’action des prix de Vechain augmenter lentement, conduisant probablement à un mouvement vers la prochaine résistance de 0,143 $ plus tard dans la journée.

Graphique VET/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Après un bon début d’octobre, le prix VeChain a connu un ralentissement à la mi-octobre, car seuls des sommets légèrement plus élevés ont pu être fixés. Après avoir culminé à 0,128 $ lundi, l’EFP/USD a connu un creux nettement supérieur à 0,115 $ mardi.

À partir de la barre des 0,115, une forte reprise a été observée au cours des jours suivants jusqu’à ce que la prochaine résistance de 0,135 $ soit atteinte vendredi. Hier, VET/USD a retracé pour retester la haute résistance précédente du swing en tant que support à 0,128 $, conduisant à un retournement à la hausse.

Tard hier, l’action des prix de VeChain a vu un retour d’élan haussier, ramenant vers le sommet précédent. Finalement, VET/USD a atteint un sommet légèrement plus élevé à 0,138 $, indiquant que nous pourrions voir une nouvelle hausse aujourd’hui vers la prochaine résistance de 0,143 $.

Analyse des prix VeChain : conclusion

L’analyse des prix de VeChain est haussière aujourd’hui, car une nouvelle hausse a été observée hier après un nouveau test de résistance précédente de 0,128 $ comme support. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’élan haussier pour VET/USD se poursuive, menant ensuite à la barre des 0,143 $.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.