Analyse des prix VeChain : l’EFP tient toujours en dessous de la résistance de 0,123 $, une cassure à suivre ?

L’analyse des prix de VeChain est haussière aujourd’hui. VET/USD continue de tester la résistance de 0,123 $. Prochaine résistance mineure à 0,128 $.

L’analyse des prix de VeChain est haussière aujourd’hui alors que le marché continue de tester la résistance de 0,123 $ aujourd’hui après un léger retracement. Par conséquent, nous nous attendons à ce que VET/USD franchisse une cassure à la hausse plus tard dans la journée et verrons probablement une réaction à 0,128 $.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est échangé dans le vert au cours des dernières 24 heures. Les leaders du marché, Bitcoin et Ethereum, sont en hausse de 4,2 et 4,12 %. Pendant ce temps, Polkadot (DOT) est parmi les plus performants, avec un gain de près de 8 %.

Mouvement des prix VeChain au cours des dernières 24 heures : VeChain teste 0,123 $ pour la troisième fois

VET/USD s’échangeait dans une fourchette de 0,1133 $ à 0,1248 $, indiquant une volatilité modérée au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a augmenté de 10,93 % et s’élève à 575,9 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 7,85 milliards de dollars, plaçant la pièce à la 24e place au total.

Graphique VET/USD sur 4 heures : le VET va-t-il franchir 0,123 $ aujourd’hui ?

Sur le graphique de 4 heures, nous pouvons voir des taureaux tester à nouveau la résistance de 0,123 $, ce qui entraînera probablement une cassure plus tard dans la journée.

Graphique VET/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix de VeChain a connu une forte hausse début octobre, car une hausse rapide a porté l’EFP au-dessus de 0,11 $. Cependant, depuis lors, VET/USD s’est échangé latéralement, avec un nouveau sommet local établi autour de 0,123 $ le 10 octobre.

La volatilité a augmenté au cours de la semaine dernière alors qu’une forte baisse à 0,1 $ a été observée lundi. Au milieu de la semaine, VET/USD a regagné la perte et est revenu à une résistance de 0,123 $, indiquant que le marché cherche toujours à augmenter.

Après qu’un plus bas plus bas ait été fixé tôt hier, l’action des prix de VeChain a brièvement dépassé 0,123 $, indiquant que les taureaux sont toujours sous contrôle. Ce développement de l’action des prix VeChain a conduit au test actuel du 0,123 $ pour la troisième fois cette semaine. Nous verrons probablement VeChain atteindre un sommet aujourd’hui, la prochaine résistance à 0,128 $ étant l’objectif d’aujourd’hui.

Analyse des prix VeChain : conclusion

L’analyse des prix de VeChain est haussière aujourd’hui, car une autre tentative de hausse peut actuellement être observée après un bref mouvement au-dessus de 0,123 $ hier. Par conséquent, nous nous attendons à ce que VET/USD atteigne une nouvelle hausse au cours des prochaines 24 heures.

