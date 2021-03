Analyse des prix XRP, Bitcoin SV, Elrond: 13 mars

Le XRP se négociait selon un modèle de canal descendant et les acheteurs n’avaient pas les chiffres nécessaires pour pousser les prix vers une cassure. Elrond se négocie entre 130 et 160 dollars depuis quelques jours, tandis que Bitcoin SV se consolide sous le niveau de 192 dollars.

XRP

Liens sponsorisés

Le canal descendant dans lequel XRP se négociait n’a pas encore vu de cassure, cependant, le niveau de support de 0,439 $ a été défendu ces dernières heures. Ce niveau représente le niveau de retracement de 38,2% pour le passage du XRP de 0,179 $ à 0,75 $.

Sur le graphique de 4 heures, ni l’élan ni le volume d’achat n’étaient significatifs au moment de la rédaction. La limite supérieure du canal descendant, ainsi que le niveau horizontal de résistance à 0,49 $, offriront probablement une résistance significative au XRP.

Passer au-dessus de ces niveaux serait une évolution haussière, tandis qu’une chute sous les 0,439 $ pourrait voir le XRP se déplacer vers la barre des 0,4 $ au cours des prochains jours.

Bitcoin SV [BSV]

BSV a consolidé sous la barre des 192 $ au cours des trois dernières semaines. La hausse de Bitcoin est également susceptible d’influencer fortement BSV, et une cassure au-delà de 192 $ pourrait être vue bientôt.

Sur la base de la baisse de BSV de 285 $ à 170 $, les niveaux de retracement de Fibonacci ont été tracés. BSV a grimpé au-dessus du niveau de 192 $ et l’a retesté comme support ces dernières heures. Le RSI a grimpé au-delà du neutre 50 après le passage rapide de BSV de 182 $ à 192 $. Le RSI stochastique était en territoire de survente, et BSV pourrait voir une légère baisse vers 188 $ – 190 $ avant sa prochaine étape à la hausse.

Elrond [EGLD]

EGLD a éclaté d’un canal descendant mais n’a pas pu remonter vers le sommet du canal à 210 $, et a plutôt fait face à une forte résistance à 162 $. Les niveaux à surveiller sont de 132 $ comme support, 145 $ et 162 $ comme résistance. Au moment de la rédaction de cet article, EGLD a vu un rebond à 145 $.

Jusqu’à ce que ces deux niveaux soient cassés, 162 $ peuvent être utilisés pour entrer une position courte et 132 $ pour entrer une position longue. Comme le montre le Chaikin Money Flow, les flux de capitaux entrant et sortant du marché EGLD ont été en équilibre pendant la majeure partie de la semaine dernière, les taureaux étant dans une position plus favorable.

L’indice de mouvement directionnel a montré qu’une tendance baissière se renforçait. Pour EGLD, les niveaux de prix de 132 $ et 162 $ sont ceux à surveiller.