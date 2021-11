Analyse des prix XYO après avoir atteint un sommet historique aujourd’hui

XY Oracle XYO / USD est passé de 0,046 $ à 0,081 $ en moins de vingt-quatre heures, et le prix actuel est de 0,062 $. Il existe déjà de nombreux projets sur le réseau XY Oracle, et avec plus de 3 millions de nœuds, il est devenu l’un des plus grands réseaux blockchain au monde.

Collecter et valider des données géospatiales

XY Oracle est un réseau d’appareils qui collecte et valide de manière anonyme des données géospatiales ou des données avec une composante géographique. Cette validation des données est la partie la plus importante de ce projet qui résout des problèmes du monde réel, qu’ils affectent 3 ou 3 000 000 de personnes.

Il est important de mentionner que toutes les données que XY Oracle collecte et valide doivent être connectées à un emplacement spécifique. XY Oracle fonctionne sur du code open source, et le téléphone ou la tablette de chaque utilisateur peut devenir un nœud sur ce réseau.

La technologie qui alimente le réseau Oracle XY a été créée et étendue par l’équipe de XY Labs dans le but de mieux comprendre les énormes avantages d’un protocole de données de localisation incitatif et évolutif.

Avec plus de 3 millions de nœuds, XY Oracle est devenu l’un des plus grands réseaux de blockchain au monde et selon l’équipe soutenant ce projet, il n’a que de la place pour se développer. L’équipe XY Oracle a ajouté :

Le réseau XY Oracle est désormais plus que suffisamment grand, suffisamment puissant et suffisamment actif pour fournir des données incroyablement précieuses aux grandes entreprises tierces. Nous allons de l’avant pour nous assurer que les données Oracle fournies par les utilisateurs du réseau sont utilisées à leur plein potentiel.

De nombreux projets collaborent déjà avec XY Oracle, dont les plus populaires, notamment Microsoft, Chainlink, Harmony, Rivetz, Hydrogen, Deon Digital et Mobi.

XYO est la crypto-monnaie native de XY Oracle, qui est utilisée pour calculer les accords de contrat intelligent sur le réseau.

Le XYO a explosé depuis début novembre 2021, et cette crypto-monnaie continue d’être au centre de l’attention des commerçants. Le volume quotidien de XYO est toujours élevé, mais l’appréciation actuelle des prix a une connotation moins fondamentale.

XYO a atteint un nouveau record historique

XYO a été l’un des meilleurs sur le marché des crypto-monnaies ce vendredi, et le prix de cette crypto-monnaie a atteint un nouveau record historique de 0,081 $.

Source des données : tradingview.com

XYO se négocie actuellement au-dessus du niveau de support de 0,050 $, mais ce serait un signal de vente fort si le prix tombe en dessous.

Le prochain objectif de cours pourrait être de 0,040 $ ou même moins ; Pourtant, si le prix repasse au-dessus de 0,070 $, nous avons la route ouverte à 0,080 $.

résumé

