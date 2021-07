Analyse des quarts de finale de l’Euro 2020 et pronostics des demi-finales de Dream Island

Si vous êtes un fan de football, félicitations ! Dream Island est un nouveau jeu de pronostics de football en ligne pour vous permettre de participer à l’UEFA Euro 2020. Venez, pronostiquez et GAGNEZ !

PRÉDICTIONS DEMI-FINALES :

L’équipe italienne est forte en attaque et solide en défense bien que Leonardo Spinazzola, l’excellent arrière gauche, s’est rompu le tendon d’Achille et sera absent pour longtemps.

Nous nous attendons à des buts dans ce match aux deux extrémités du terrain car les deux équipes ont l’air bien à l’avenir et n’ont pas toutes les deux réussi à garder les draps propres lors de leurs deux dernières sorties. Les deux équipes ont marqué lors de chacun des deux derniers matches de l’Italie, qui se sont tous deux terminés sur un score de 2-1, tandis que trois des quatre derniers matches de l’Espagne ont vu les deux équipes marquer.

Dans l’autre match, l’Angleterre affronte les chevaux noirs du tournoi. Le Danemark a dépassé toutes les attentes en se qualifiant pour le dernier carré. L’Anglais Harry Kane est en feu et Raheem Sterling est également en excellente forme. Le Danemark devra dépasser une équipe d’Angleterre qui est à son meilleur en défense et en attaque avec une force incroyable à la sortie du banc. Il sera très difficile pour le Danemark de répéter l’histoire et nous voyons l’Angleterre se diriger vers la finale.

Analyse des quarts de finale

Le dernier carré des Championnats d’Europe a été cimenté par l’Angleterre battant l’Ukraine 4-0 dans le dernier match du tour. Lors des huit derniers matches à élimination directe, l’Italie a battu la Belgique 2-1 ; Le Danemark a battu la République tchèque 2-1. Jouant avec 10 hommes pendant une grande partie du match, la Suisse a courageusement tenu l’Espagne à un match nul, avant de perdre aux tirs au but.

Lors de la victoire 2-1 de l’Italie sur la Belgique, le milieu de terrain central Marco Verratti a fait preuve d’une classe de maître du milieu de terrain, sa passe étant la clé de la fluidité et de la vitesse d’attaque de l’Italie, et il a livré la passe cruciale pour le premier but. Les défenseurs vieillissants n’ont pas suivi le rythme des attaquants italiens et ont été éliminés de la compétition. L’Italie, quant à elle, aura désormais une chance de se qualifier pour la finale alors qu’elle affronte une équipe espagnole qui a été menée jusqu’aux tirs au but lors de son match nul contre la Suisse.

Les deux chevaux noirs, République tchèque et Danemark, se disputaient une place improbable en demi-finale. Les Tchèques, dans leur transition de la défense à l’attaque, se sont davantage appuyés sur des passes courtes tout en essayant de créer des ouvertures pour l’avant-centre en forme Patrik Schick. Le Danemark, quant à lui, était à la recherche de deux ailiers pour se frayer un chemin et créer des opportunités dans la surface de réparation adverse. Les deux équipes ont joué en contre-attaque, mais le rythme des Tchèques s’est souvent transformé en batailles de position que les Danois ont remportées. Le Danemark, quant à lui, a rapidement déplacé le ballon, créant une énorme menace, qui les a finalement victorieux.

L’Angleterre s’est qualifiée pour les demi-finales contre une Ukraine faible qui s’est transformée en un massacre à sens unique. Le problème de la ligne défensive de l’Ukraine était trop grave et ne pouvait pas résister au rythme et à la puissance de l’Angleterre en attaque. L’équipe de Gareth Southgate retourne maintenant à Wembley où elle affrontera le Danemark, favori des fans du tournoi, dans ce qui sera une affaire beaucoup plus serrée.

Dream Island a récemment publié des jeux de pronostics de football en ligne pour vous permettre de participer à l’UEFA Euro 2020 en cours à votre manière et de vous amuser. Maintenant qu’attendez-vous? Venez, pronostiquez et GAGNEZ !

En savoir plus sur l’application Sport360