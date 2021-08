Analyse des Washington Wizards avec Bradley Beal et Spencer Dinwiddie

Il y a plus qu’assez de raisons pour la gestion sportive et financière de Les sorciers de Washington Je suis très satisfait du travail qu’ils ont fait pour former l’équipe pour la saison suivante. L’idée que Russell Westbrook puisse contribuer à la construction d’un projet gagnant ne s’est jamais concrétisée, et ils ont réussi à se débarrasser d’un homme qui était devenu un problème et à retenir Bradley Beal, le joueur de référence et avec qui ils voulaient continuer à persévérer dans leur quête pour atteindre le sommet. En échange du meneur de jeu atypique, ils ont obtenu des joueurs de haut niveau qui entourent efficacement Beal et suggèrent que les citoyens de la capitale sont préparés à l’assaut vers le haut, comme l’indique Hoopshype.

Et c’est qu’il a remplacé Westbrook par une base d’un niveau formidable et d’une bien plus grande générosité, comme c’est le cas Spencer Dinwiddie, c’est déjà quelque chose de vraiment intéressant. Bien qu’il puisse y avoir des doutes sur la récupération que Dinwiddie a pu avoir de sa grave blessure, la logique serait de penser qu’il reviendra en pleine forme et jouera un rôle de premier plan dans la direction du match. Beal pourra se consacrer à des tâches de notation sachant qu’il a un lieutenant qui joue et fait jouer, sans être obsédé par les chiffres. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont réussi à recruter des pièces très importantes des Lakers, comme Kentaviuos Caldwell Pope, efficace surtout en 3&Def, ainsi qu’un Kyle Kuzma qui peut exploser sans pression médiatique des Lakers et un Montrezl harrell qui veut récupérer sa meilleure version.

Comme si cela ne suffisait pas, ils ont toujours de grands espoirs que les deux Rui hachimura Quoi Deni Avdija connaissent une accélération de leur progression, également remarquablement confiant que Daniel Gafford continuera à montrer le niveau de jeu spectaculaire qu’il a montré la saison dernière. Bref, des pièces très intéressantes tant dans le quintette de départ que dans la rotation pour certains Les sorciers de Washington désireux de voir de vrais signes de pouvoir viser l’ultime. Retenir Bradley Beal a été le grand coup d’une direction consciente qu’elle doit satisfaire sa star avec des efforts remarquables dans le sport.

Washington Wizards, cinq de départ et rotation

Bases : Spencer Dinwiddie, Raul Neto et Aaron Holiday

Escortes : Bradley Beal et Kentavious Caldwell-Pope

Attaquants : Rui Hachimura, Deni Avdija et Corey Kispert

Attaquant de puissance : Kyle Kuzma, David Bertans et Isaiah Todd

Centres : Daniel Gafford, Montrezl Harrell et Thomas Bryant