Analyse du GP de Grande-Bretagne de Formule 1

18/07/2021 à 19h29 CEST

Hamilton a donné un coup dur à la Coupe du monde à Silverstone où il s’est imposé pour la huitième fois après une finale de crise cardiaque dans laquelle il a surmonté deux tours de la fin à un brillant Charles Leclerc. La course a commencé avec une touche entre Lewis et Verstappen, qui a suscité et générera beaucoup de controverses.

1/ Incident de l’année

Le premier tour de la course a été brutal, extrêmement excitant, avec un Hamilton très agressif et Verstappen se défendant bec et ongles. Impressionnant. Cela donnait la sensation qu’en 6 kilomètres le titre se jouait dans chaque mètre. La bataille passionnée s’est terminée à Copse, l’un des virages les plus rapides du calendrier, s’échangeant à environ 300 km/h. Lewis – il se voyait venir – a heurté Max, heurtant sa roue arrière droite, faisant s’écraser le Red Bull dans le mur à 51 G ! Les commissaires sportifs ont mis du temps, car la course a repris sans aucun commentaire, mais ils ont finalement décidé de pénaliser Hamilton de 10 secondes. Mercedes a défendu qu’il s’agissait d’un incident de course, mais son pilote a été sanctionné pour avoir heurté Verstappen par derrière. C’était aussi un coup dur pour le championnat, car il a réduit les 32 points de désavantage avec lesquels il a commencé à seulement 8. Il y a treize courses à venir et de nombreux comptes en suspens.

2/ Pile et pile en Ferrari

La carrière de Charles Lecrerc a été impressionnante et il a su profiter de l’incident Hamilton-Verstappen mieux que quiconque. Le Monégasque a mené la course du début jusqu’aux derniers tours avec une Ferrari qui ne comptait pas dans les poules et qui a obligé Lewis à tirer le meilleur parti de sa voiture pour le dépasser à deux tours de la fin. Leclerc, qui a terminé deuxième, a surmonté des moments de grande tension, faisant parfois échouer son moteur, mais il a réaffirmé un grand potentiel et montré que la Ferrari a beaucoup progressé ces dernières semaines. Au contraire, la croix de la Scuderia est arrivée dans la voiture de Carlos Sainz. Le madrilène a réalisé une belle course, superbe, remontant à la sixième place, qui aurait pu être cinquième si l’équipe n’avait pas encore failli au ravitaillement. La roue avant gauche s’est accrochée au dérailleur et a laissé plus de 12 secondes à l’arrêt. S’attaquer à Ricciardo l’a ruiné dimanche.

3/ Une nouvelle ère commence

La F1 prépare l’avenir et Silverstone a été le cadre idéal pour montrer en détail ce que la discipline nous apportera dans un avenir très proche. Une révolution a commencé sur la piste britannique qui devrait nous rendre l’égalité dans une discipline dans laquelle Mercedes a dominé les sept dernières éditions de manière écrasante. Nous avons lancé avec succès le format week-end, avec une qualification le vendredi, une course de sprint le samedi qui a distribué les premiers points et, enfin, une course traditionnelle dont l’ordre de départ était le résultat de la course précédente. L’« expérience », que nous verrons cette année dans trois grands prix, pourrait être généralisée à partir de la saison prochaine. Jeudi, nous avons également pu voir la voiture 2022 pour la première fois et j’espère juste que cette fois, la F1 a fait mouche. La série ne peut plus se permettre d’erreurs.