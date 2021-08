Analyse du GP de Styrie MotoGP

08/08/2021 à 18:26 CEST

Fabio Quartararo a établi son leadership en Coupe du monde dans une carrière marquée par la

accident spectaculaire de Lorenzo Salvadori au premier tour et pour la première victoire de

Jorge Martin en MotoGP.

1/ ‘Martinator’ demande le passage

Après nous avoir tous impressionnés lors de la deuxième course de Losail, sa deuxième course au

commandes d’un MotoGP, où il a obtenu son premier pôle et son premier podium dans la catégorie, le

Le coureur madrilène a explosé dans le toujours spectaculaire Red Bull Ring, où il a conquis

avec solvabilité sa première victoire dans une catégorie dans laquelle il va donner beaucoup à dire. Sans lui

erreur minimale, montrant une maturité extraordinaire, avec une manipulation de crayons et plus

plus fort que jamais après l’accident de Portimao, dans lequel il a subi huit fractures et queraté quatre courses, ‘Martinator’ a affirmé qu’il était l’un des pilotes les plus prometteurs et les plus

qui avec 23 ans est appelé à être l’un des grands protagonistes des prochaines années. La

l’anecdote c’est qu’il y a un an, un an seulement, dans ce même circuit de Spielberg a réalisé son premiertriomphe avec une Moto2.

2/ Rossi nous laisse orphelins

L’annonce de l’adieu de Valentino Rossi pas par prévu peut nous laisser indifférents. Italien

a été l’un des meilleurs pilotes de tous les temps, puisqu’à ses neuf titres il faut ajouter un

charisme sans égal. Encore aujourd’hui, alors que plus d’une décennie s’est écoulée depuis son dernier titre,

est toujours le pilote franchisé, l’homme de référence, dans un championnat où il

nous allons beaucoup nous manquer. D’un autre côté, je suis sincèrement heureux que ‘Il Dottore’ ait

décidé de remédier drastiquement au déclin apparent de sa carrière sportive. Cela agagné le droit de faire ce que je voulais et je ne mets en doute aucun de ses mérites,

mais je mentirais si je ne reconnaissais pas que le voir ramper dans les circuits fait mal comme

sa critique impitoyable contre l’un de ses rivaux, victime de sa propre impuissance.

3/ La “chaleur” d’Aleix avec Márquez

Six gagnants différents dans dix grands prix, avec Fabio Quartararo comme leader solide au

d’avoir gagné quatre courses et d’être le seul à avoir réussi à terminer dans les points toutes les

enjeux. Les Français semblent avoir retenu la leçon de 2020 et cPartager leur vitesse innéeavec équilibre et régularité. Il reste huit courses à disputer, la prochaine prochaine

Dimanche aussi en Autriche, et les 40 points l’avantage qu’il a sur Zarco et le 51 avecrespecter pour Mir, ils commencent à être importants.

Peu importe l’accident Savadori dans le premier tour alors qu’il n’a pas pu esquiver la moto de

Pedrosa, je voudrais souligner la chaleur qui a pris Aleix Espargaró pour les deux

manœuvres de Marc Marquez dans les deux sorties. Celui de Cervera était agressif et est allé pour tous,

comme il est habituel chez lui, mais je considère qu’il doit être classé comme un ensemble de carrière. Du

De même, je suis sûr que s’il y avait eu un incident au-delà du contact physique

entre les deux vélos Marc aurait reçu une sanction.