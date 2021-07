Analyse du Grand Prix d’Autriche de Formule 1

04/07/21 à 18:28 CEST

Max verstappen lors de la deuxième course consécutive au Red Bull Ring, il a remporté une victoire sans faille qui a mis en évidence les limites de Hamilton et dans laquelle Carlos Sainz et Fernando Alonso sont revenus dans la zone des points.

1/ Verstappen est à un autre niveau

S’il a souligné la semaine dernière que le potentiel de Max Verstappen et Red Bull était hors de question après un départ où ils ont raté quelques points, il faut souligner aujourd’hui qu’il est devenu le grand favori pour remporter le titre. Le Néerlandais, en plus d’ajouter sa septième pole position, a décroché sa quinzième victoire et cinquième de la saison en Autriche, après avoir célébré 9 des 23 grands prix du calendrier. Max a dominé avec autorité, du début à la fin, sans fissures ni erreurs, gagnant un avantage sur la piste qui lui a permis un arrêt gratuit pour prendre également le point supplémentaire du tour le plus rapide. Les 32 points entre lui et Hamilton ne sont rien alors qu’il reste encore 14 courses à disputer, mais ils sont un indicateur fiable que quelque chose est en train de changer et, en plus de mettre plus de pression sur ses adversaires, ils lui donnent un peu d’air.

2/ La domination de Red Bull et Honda

Il devient de plus en plus clair pour moi que Red Bull a quelque chose de plus dans la voiture que Mercedes. Le potentiel aérodynamique de la voiture a toujours été là, mais il est désormais rejoint par celui du groupe motopropulseur de Honda, dont la dernière évolution fait la différence. La perte de potentiel pourrait être attribuée à l’instabilité de l’équipe allemande l’hiver dernier, sans doute avec des changements tardifs dans la structure technique et avec le renouvellement d’Hamilton en février, mais aussi que ses rivaux se sont améliorés. Il y a eu des discussions depuis le début de l’année sur les ailes flexibles et la pression des pneus de Red Bull, mais le changement substantiel est intervenu lorsque la dernière évolution du moteur Honda a été introduite au Portugal. Il n’est pas permis d’améliorer les performances pour réduire les coûts, mais de corriger les problèmes de fiabilité et cela semble être qu’il a payé plus que prévu.

3/ La Mercedes n’est plus infaillible

Hamilton n’a pas pu fêter son renouvellement pendant deux ans comme il le voulait et a pris un nouveau coup de l’Autriche. L’Anglais semblait se diriger vers une confortable deuxième place, mais un problème de charge aérodynamique a fait perdre de la performance à la voiture et a également été dépassé par Bottas et Norris. L’origine de la panne est à l’étude, mais tout indique qu’une partie du sol a été endommagée lors du passage sur les pianos et cela a directement affecté la performance. Nous n’étions pas habitués aux problèmes du champion et de sa voiture, mais cette année ils se répètent, tant au niveau technique que des échecs dans la gestion de la stratégie, des arrêts aux stands et des pilotes. La tension chez Mercedes est énorme et cela peut coûter la tête à Valtteri. Le Finlandais finira la saison, mais tout indique qu’il ne continuera pas. Russell et Norris sont les mieux placés pour hériter de leur volant.