Analyse du Grand Prix de Belgique de F1

29/08/2021 à 19h25 CEST

Max Verstappen s’est imposé à Spa grâce à sa pole position et après avoir effectué seulement quatre tours derrière la voiture de sécurité. La représentation a permis à la FIA de distribuer la moitié des points aux dix premiers sur la grille.

1/ Attendre quatre heures sous la pluie

Ce qui s’est passé à Spa dépasse toute logique. La course était prévue pour trois heures de l’après-midi et a commencé après six et sur les 44 tours prévus, seuls quatre ont eu lieu et tous derrière la voiture de sécurité. La pluie a inondé la piste et Michael Masi, le directeur du Grand Prix FIA, a décidé qu’il n’y avait pas assez de garanties pour les pilotes et leur sécurité. Il y a eu deux circonstances pour que cette situation anormale soit vécue, que rien n’a été vu et que dans certaines zones il y a eu aquaplaning, où le conducteur perd le contrôle de la voiture. La sécurité est avant tout et je n’ai rien à redire, mais toute la procédure était très déroutante. Il n’y a pas eu besoin d’attendre quatre heures pour prendre la décision, comme l’indiquaient les prévisions, et probablement d’autres décisions auraient pu être prises, comme commencer à trois heures comme prévu ou déplacer la course au lundi.

2/ Est-ce juste de donner la moitié des points ?

Si je suis d’accord avec la suspension de la course, mais pas avec la procédure qui a été suivie, il ne me semble en aucun cas juste que quatre tours aient été donnés dans le seul but de faire un classement pour pouvoir distribuer des points. Finalement, seulement la moitié a été distribuée, puisque la course n’a pas atteint 75% et qu’ils devaient donner un minimum de trois tours, mais donner des points pour une course qui n’a pas été disputée n’est pas ce qu’il touche. Bref, une ‘arnaque’ pour les fans et les sportifs. Je tiens à souligner, d’un autre côté, que dans l’histoire de la F1, seulement 5 fois la moitié des points avait été attribuée auparavant à cause de la pluie. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en Malaisie 2009, où la course a été arrêtée à 55 minutes. Enfin, la course de Spa est devenue la plus courte de l’histoire de la F1, dépassant celle d’Adélaïde en 1991, où seuls 14 tours sur les 81 prévus ont été bouclés.

3/ Russell gagne du terrain face à Bottas

La nouvelle de ce GP de Belgique était que Fernando Alonso et Sergio Pérez ont conclu un accord avec Alpine et Red Bull pour continuer, au moins, jusqu’à la fin de 2022. Avec ces mouvements, le marché rentre dans le puzzle, même si cela reste à déterminer la pièce la plus énigmatique et celle qui suscite le plus de spéculations. Qui sera le coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes en 2022 ? La décision reste dans l’air, même si Toto Wolff a déjà reconnu que le choix reviendrait à Valtteri Bottas ou à George Russell. Tout indique, pour le moment, que le jeune Britannique prend la tête et plus avec des performances comme celle de samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps, où il a terminé deuxième des qualifications avec une Williams, un résultat qui lui a finalement valu son premier podium. . La silhouette de Russell gagne des points face à un Bottas qui reste erratique, irrégulier et qui semble avoir perdu confiance en ses possibilités, vaincu par la pression.