Analyse du Grand Prix de Monaco

23/05/2021 à 18h30 CEST

Max verstappen Il a retourné la Coupe du Monde après sa première victoire en Principauté, dans un GP de Monaco où la Mercedes a fait naufrage et dans lequel Carlos Sainz a décroché une brillante deuxième position, son premier podium avec la Scuderia Ferrari. Nous analysons les clés de la course.

1 / Sainz est couronné parmi les princes

La carrière de Carlos Sainz a nécessité un week-end comme celui-ci pour être couronné comme l’un des principaux joueurs du championnat et, en outre, pour s’enfoncer profondément dans les rangs de la Scuderia Ferrari. Ses débuts avec ceux de Maranello avaient été prometteurs, avec des logiques de hauts et de bas dans une discipline qui ne permet pas la pré-saison, mais dans les rues de la Principauté il a montré tout son potentiel, serrant la voiture au maximum et mettant la cerise sur le gâteau. sur le gâteau avec son premier podium avec l’équipe italienne. Carlos Sainz a eu une course très sérieuse, toujours très concentrée, montrant un bon rythme et accompagné d’une équipe qui a exécuté une bonne stratégie et un arrêt au stand en douceur. J’ai le sentiment que s’il avait pris la pole, il l’aurait gagné, mais cette deuxième place nous invite à croire encore plus en lui et aux possibilités d’une voiture qui semble clairement aller de l’avant.

2 / Verstappen, sans défaut, serre Hamilton

Le pire Lewis Hamilton depuis longtemps a vu Max Verstappen lui arracher la tête du Championnat du Monde après avoir brillamment remporté le GP de Monaco, la cinquième manche de la saison. Le Néerlandais a pris très au sérieux le défi de détrôner le champion britannique et le combat devrait s’avérer plus féroce que nous ne pouvions anticiper. Quatre points les séparent quand il y a un monde à venir et au moment où aucun pilote n’est deviné qui peut interférer entre eux. Hamilton a remporté trois des cinq courses – Bahreïn, Portimao et Barcelone – tandis que Verstappen a gagné à Imola et Monaco. La première victoire de Max dans les rues de la Principauté a été précédée d’une brillante démonstration, un week-end impeccable au cours duquel le pilote Red Bull n’a pas commis la moindre erreur.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

3 / Le grand échec de Mercedes

J’ai souvent loué le travail de Mercedes, tant pour la voiture que pour l’équipe et les pilotes, mais en Principauté, ils n’ont pas été à la hauteur de la tâche. Hamilton a été l’ombre de lui-même, la stratégie a été désastreuse et la voiture n’a pas eu le potentiel attendu. Lewis, avec une tentative ratée de «undercut», a perdu des positions de piste avec Vettel en montant le pneu plus dur, ce qui a fait qu’il n’était pas rapide sur son tour de sortie, il est passé de la cinquième à la sixième pour terminer septième. Valtteri Bottas, pour sa part, a dû abandonner car son pneu avant droit s’est coincé et ils n’ont pas pu le faire sortir dans un pitstop désastreux. Une mention spéciale mérite le fait que Charles Leclerc, qui avait la pole position, n’a pas pu démarrer en raison d’un problème dans un roulement, perdant une occasion en or et, d’autre part, soulignant la grande carrière de Vettel, qui a terminé cinquième avec votre Aston Martin.