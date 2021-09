Analyse du Grand Prix de Russie F1

26/09/2021 à 17h30 CEST

Carlos Sainz, qui a ajouté son troisième podium de la saison, a accompagné Hamilton et Verstappen, protagoniste d’un grand retour après être parti dernier, dans un GP de Russie où la pluie a ruiné la première victoire de Lando Norris.1/ Averse sur les « montagnes russes »

La course traditionnellement ennuyeuse à Sotchi, sans dépassement et la domination totale de la Mercedes, nous a apporté une autre excitante, spectaculaire et pleine d’alternatives, surtout dans les cinq derniers tours lorsque la pluie a fait son apparition. Après le test, il serait évident que McLaren et Lando Norris, qui ont décidé de rester sur la bonne voie, se sont trompés et ont fini par donner ce qui aurait pu être la première victoire du talentueux Britannique. Un erreur? A posteriori, oui. En tout cas, je préfère la personnalité, l’ambition et le caractère de l’Anglais, qui mise tout sur le succès. Des queues sont sorties, mais il n’a pas pu empêcher le déluge de tomber deux tours plus tard. Le visage est allé à Max Verstappen, qui, avec un appel opportun aux stands, est passé de la septième à la deuxième et a certifié le retour de l’année après avoir commencé dernier.

2/ Hamilton continue d’entrer dans l’histoire

Je pourrais dire beaucoup de choses sur Lewis Hamilton, presque toutes bonnes, surtout celles qui font référence à sa qualité de pilote, mais ses chiffres sont irréfutables. 7 titres mondiaux – égalés avec Schumacher – 176 podiums, 4 024,5 points, 101 pole positions et 100 victoires pour la Russie sont quelques-uns des records qui font de lui l’un des plus grands. Quatrième sur la grille après avoir commis deux erreurs inappropriées pour lui en qualifications, sa prédisposition en course était absolument différente de ce à quoi nous sommes habitués. Très conservateur au départ, perdant trois positions, il passe de la quatrième à la septième, pour se retrouver piégé dans un train infranchissable. Le Hamilton que nous avons vu après l’arrêt au stand en était un autre et il n’a pas pardonné l’option d’obtenir sa cinquième victoire de l’année pour reprendre la tête. 2 points les séparent désormais de Verstappen dans une finale qui s’annonce très chaude entre eux.

3/ Sainz bat Ferrari et les tifosi

La progression de Carlos Sainz est impressionnante, à sa septième saison en F1 et après sa toute nouvelle signature chez Ferrari, il a gagné le cœur des Tifosi et le respect et la reconnaissance de tous les membres de la Scuderia. Au-delà du troisième podium de l’année, sa régularité est impressionnante, terminant treize des quinze courses disputées dans les points et grimpant à la sixième place du Championnat du monde. Des carrières comme celle qu’il a jouée en Russie l’aident à grandir et il a montré une fois de plus qu’avec une voiture compétitive, rien ne lui est refusé. Son départ a été spectaculaire, remportant le match contre Norris et menant le grand prix jusqu’au 13e tour. La baisse des performances des pneus lui a fait perdre des positions, mais la pluie finale et un arrêt au stand opportun lui ont permis de terminer troisième dans une course très difficile. travaillé et dans lequel il s’est battu du début à la fin pour le podium.