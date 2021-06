Analyse du Grand Prix de Styrie de Formule 1

27/06/2021 à 18:38 CEST

Max Verstappen a remporté une victoire éclatante au Red Bull Ring contre un Lewis Hamilton qui n’a jamais jeté l’éponge. Carlos Sainz et Fernando Alonso ils ont réussi à terminer dans les dix premiers

premier.

1/ Verstappen, ajoutez et c’est parti

Le potentiel de Max Verstappen et Red Bull semble hors de question et, après un départ hésitant, à la fois en raison de leurs propres erreurs et des succès de leurs rivaux, ils s’imposent comme un adversaire sérieux. Le Néerlandais, en plus d’ajouter sa sixième pole position, a remporté sa treizième victoire et la quatrième de la saison. Il a eu, contrairement à la France, une carrière placide, dominant de bout en bout un Hamilton qui n’a jamais jeté l’éponge.

Après huit courses, je suis clair que toute la saison sera un combat serré entre les deux et que la cohérence sera la clé, qu’un échec se paiera cher, mais aussi que Red Bull a quelque chose de plus dans la voiture que Mercedes. Les Autrichiens ont remporté cinq grands prix, les quatre derniers d’un seul coup et la confiance grandit à chaque kilomètre parcouru. Les 18 points entre Max et Lewis ne sont rien avec 15 courses à disputer, mais ils sont un indicateur fiable que la lutte est plus ouverte que jamais.

2/ Alonso fait ressortir le génie

Fernando Alonso profite de son retour en Formule 1 comme s’il était un rookie et son talent lui permet d’extraire le meilleur d’une Alpine encore loin de ce qu’on attendait. Les performances de l’Asturien s’améliorent au fil des courses, avec une confiance croissante et il a déjà trois Grands Prix consécutifs devant Esteban Ocon, son coéquipier, qui est le meilleur thermomètre pour évaluer les performances des uns et des autres.

Il n’a pas pris le départ comme dans le dernier temps fort de Bakou, où il était sixième après avoir dépassé quatre voitures, mais lorsque les feux se sont éteints au GP de Styrie, il a de nouveau montré son caractère, son talent et son courage pour faire un pas en avant. Alonso fait ressortir son génie, tire le meilleur parti de la voiture et marque des points a priori difficiles. Une deuxième course aura lieu en Autriche la semaine prochaine et, en l’absence de pluie, une autre course en montée est attendue pour Fernando et son Alpine.

3/ Le marché et un été chaud

Après la prolongation du contrat d’Esteban Ocon avec Alpine, ni plus ni moins de trois ans, on nous présente un été chaud. Les prochaines semaines, en particulier, sont remplies de spéculations et de rumeurs. Notamment concernant le renouvellement de Lewis Hamilton par Mercedes et le possible départ de Valtteri Bottas de l’équipe championne. En revanche, l’avenir de Checo Pérez, qui a gagné en quelques mois la confiance des patrons de Red Bull et, surtout, le respect de Max Verstappen, qui l’a déjà décrit comme le coéquipier le plus puissant de tous les temps.

Hamilton semble cette fois prêt à ne pas être supplié et veut apposer sa signature sans tarder, alors que tout indique que la carrière de Bottas chez Mercedes touche à sa fin. Le Finlandais terminera la saison, mais ne continuera pas. Russell et Norris sont les mieux placés pour hériter du volant le plus prisé de la grille.