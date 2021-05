Analyse du Grand Prix d’Espagne de Formule 1

09/05/2021 à 20:16 CEST

1 / Red Bull a-t-il facilité le triomphe de Hamilton?

On a eu le sentiment pendant la course torride que Red Bull s’était trompé dans sa stratégie en n’arrêtant pas Max Verstappen lorsque Lewis Hamilton a effectué son deuxième arrêt au stand au 42e tour. d’une course qu’il a très bien géré, sans le moindre échec, mais ceux de Milton Keynes ont compris qu’il fallait faire quelque chose de différent pour gagner. Il est vrai – et ce n’est pas la première fois cette saison – que Mercedes a battu Red Bull dans le jeu tactique, mais il est également vrai que la confiance de Hamilton, sa vitesse, son rythme et la voiture qu’il conduit lui donnent une longueur d’avance. En fait, le potentiel de Lewis était meilleur que celui de Verstappen et je pense qu’il aurait gagné la course s’il avait fait un ou deux arrêts. Max, cependant, est un énorme rival.

2 / Verstappen et ses options pour le championnat

Si les quatre premières courses de la saison nous ont appris une leçon, c’est que le seul rival de Hamilton cette année est Verstappen. El inglés ha ganado tres de las cuatro carreras –Bahrein, Portimao y Barcelona- mientras que el holandés se impuso en Imola, pero mientras Valtteri Bottas acumula una decepción tras otra el de Red Bull obliga al campeón a exprimir lo mejor de sí mismo y de sa voiture. Hamilton a mis le direct pour remporter le huitième titre et continuer à détruire tous les records de Formule 1. 100 pole positions et 98 victoires sont des marques que personne ne pouvait imaginer et qui ne se répéteront guère. Quatorze points séparent Lewis de Max, qui doit profiter de tout ce qui se présente à lui et Monaco, dans deux semaines, en fait partie. Dans les rues de la Principauté, votre voiture peut être plus compétitive que la Mercedes et si c’est le cas, elle ne peut pas tomber en panne.

3 / Avancez pour la continuité de F1

Le Circuit de Catalunya a célébré le 31e GP d’Espagne de F1 ininterrompu, un exploit surpassé seulement par trois autres routes européennes du calendrier – Hungaroring, Monza et Silverstone – et le rendez-vous est venu à un moment où de nombreux doutes avaient été soulevés sur sa continuité. calendrier. Après avoir été renouvelé pendant un an lors des deux dernières éditions, pendant le week-end, le renouvellement a été négocié, même si malgré un pas en avant, l’accord est toujours dans l’air. Liberty Media a aujourd’hui la certitude de l’intérêt des responsables de l’itinéraire à suivre, avec le conseiller Tremosa à la barre, mais l’accord doit recevoir l’approbation du nouveau gouvernement de la Generalitat, qui est celui qui doit signer le garantie. Nous travaillons sur un engagement à long terme, qui nous permet de faire face à diverses mises à jour pour moderniser les infrastructures.