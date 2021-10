Analyse du marché de la cryptographie : 11 octobre 2021

Les crypto-actifs ont enregistré un rebond significatif la semaine dernière, Bitcoin se rapprochant de ses sommets historiques.

Le plus grand crypto-actif au monde, le bitcoin a augmenté au cours de la semaine. Après avoir commencé à se négocier en dessous de 48 000 $, il a bondi jeudi à plus de 54 000 $ et a réalisé de nouveaux gains en début de séance aujourd’hui.

Le crypto-actif se négocie actuellement autour de 56 500 $, son plus haut niveau depuis mai de cette année, et est de retour dans la fourchette qui l’a vu atteindre un sommet historique de 63 569 $ le 14 avril.

Ether a quant à lui connu une semaine plus mitigée avec une volatilité importante, mais reste bien au-dessus de ses niveaux de fin septembre.

ETH a commencé la semaine dernière à se négocier autour de 3 350 $ et a vu son prix atteindre 3 665 $ vendredi.

Au milieu d’une tendance générale à la hausse la semaine dernière, le crypto-actif a été entravé par la volatilité – plongeant le 6 octobre après avoir commencé la journée au-dessus de 3 500 $, s’effondrant à 3 362 $, puis revenant au-dessus de 3 600 $.

L’ETH a également connu des fluctuations sauvages tard dimanche, mais le crypto-actif se négocie actuellement autour de 3 500 $.

La Maison Blanche réfléchit à une commande crypto

Le président américain Joe Biden et son équipe envisagent la publication d’un décret sur la cryptographie qui pourrait avoir des conséquences de grande envergure pour la classe d’actifs.

Selon Bloomberg, l’ordonnance est conçue pour coordonner les responsabilités des différentes agences fédérales sur le traitement de la cryptographie, et également mandater ces agences pour étudier et proposer des recommandations pour sa réglementation.

Avec la position de plus en plus agressive des régulateurs financiers de Biden sur les crypto-actifs, tout décret chercherait à faire la lumière sur l’industrie et tenterait de lui imposer des contrôles.

Selon Bloomberg, aucune décision n’a encore été prise sur la publication de la commande, mais le cadre rassemblerait le travail d’agences telles que le département du Trésor, le département du Commerce, la National Science Foundation, les régulateurs financiers et les agences de sécurité.

L’administration cherche également à nommer un « tsar » crypto pour superviser les actions relevant de la compétence du président.

Un mineur de Bitcoin cherche à s’inscrire à Londres

La société minière Bitcoin Bitfury envisage un flottement de 1 milliard de dollars à la Bourse de Londres.

La société cherche à figurer au cours des 12 prochains mois dans ce qui serait le plus grand flotteur de crypto-actifs européens jamais enregistré, selon The Telegraph.

Bitfury a son siège aux Pays-Bas mais sa base juridique se trouve au Royaume-Uni. Les documents montrent que l’entreprise est actuellement évaluée à environ 1 milliard de dollars lors de son dernier cycle de financement.

La société, qui a été fondée en 2011 par un entrepreneur letton appelé Valery Vavilov, exploite des bitcoins avec des opérations au Canada, en Norvège, en Islande et en Asie centrale.

La société fournit également des centres de données miniatures enfermés dans des conteneurs d’expédition aux clients qui souhaitent déployer leurs propres opérations minières.

Le Brésil adoptera le bitcoin comme monnaie légale

Le Brésil pourrait bientôt adopter Bitcoin comme monnaie légale, suivant les traces du Salvador.

La nation la plus peuplée d’Amérique du Sud a actuellement un projet de loi qui passe par sa chambre des députés (équivalent de la Chambre des communes au Royaume-Uni) qui créerait un environnement réglementaire juridique pour les crypto-actifs.

Le député fédéral parrain du projet de loi, Aureo Ribeiro, dit vouloir créer une certitude réglementaire pour les consommateurs avec ce projet de loi, qui permettrait la transaction transparente d’un panier de crypto-actifs.

« Nous voulons séparer le bon grain de l’ivraie, créer des réglementations pour que vous puissiez commercer, savoir où vous achetez et savoir à qui vous avez affaire.

«Avec cet atout, vous pourrez acheter une maison, une voiture, aller chez McDonald’s pour acheter un hamburger – ce sera une monnaie dans le pays comme cela s’est produit dans d’autres pays. Cela permettra les transactions de cet actif dans notre pays, qui seront réglementées par un organisme gouvernemental.

«Nous avons déjà conclu un accord avec la Banque centrale et la Commission des valeurs mobilières du Brésil (CVM) sur les opportunités de cet actif et sa reconnaissance, par exemple, la valeur immobilière ou la devise d’utilisation quotidienne.»

Image parYOONHEECHO de Pixabay