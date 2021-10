Analyse du marché de la cryptographie : 4 octobre 2021

Les prix des crypto-actifs ont connu des difficultés jusqu’à la fin du mois de septembre, n’ayant pas réalisé de gains pendant la majeure partie du mois, ni même conservé du terrain dans certains cas.

Cependant, les principaux crypto-actifs ont rebondi au cours du week-end grâce aux commentaires positifs de Gary Gensler de la SEC.

Bitcoin a connu une bonne semaine, bien qu’il soit tombé en dessous de 42 000 $ fin septembre. L’arrivée d’octobre a vu le prix des crypto-actifs augmenter au cours du week-end. Il se négocie maintenant juste en dessous de 48 000 $.

Ether a également connu un rallye début octobre, s’étant échangé à 2 800 $ à la fin du mois dernier. L’ETH a bondi au cours du week-end, s’échangeant à la hausse et maintenant autour de 3 350 $.

Le chef de la SEC appelle à la protection des consommateurs de crypto-actifs… mais réitère ensuite son soutien aux ETF liés à la crypto

Gary Gensler a déclaré que les investisseurs dans les produits cryptographiques méritent les mêmes protections et garanties contre la fraude et la manipulation que les déposants bancaires ou les acheteurs de polices d’assurance.

Le patron de la SEC a reconnu que la taille de l’espace crypto signifiait désormais qu’il était temps pour les investisseurs d’être couverts de la même manière que s’ils investissaient dans un actif plus traditionnel tel qu’un fonds commun de placement. Ses commentaires concernaient spécifiquement les investisseurs qui souhaitaient un rendement annuel de leurs actifs.

Cependant, malgré les avertissements, il a une fois de plus réitéré son soutien aux fonds négociés en bourse (ETF) sur les contrats à terme liés à la crypto-monnaie la plus élevée par valeur de marché, ce qui a laissé penser que les États-Unis pourraient approuver le véhicule.

Gensler a particulièrement distingué les ETF bitcoin, qui investissent dans des contrats à terme négociés sur le Chicago Mercantile Exchange, après avoir fait des commentaires similaires en août également. Quel que soit le résultat, le bitcoin a rebondi sur la nouvelle de ses commentaires, conduisant à un regain d’optimisme.

La crypto n’est pas “la seconde venue du messie” – Musk

Elon Musk a de nouveau fait valoir son point de vue sur la cryptographie, disant aux régulateurs américains de “ne rien faire”. Ses commentaires faisaient référence à sa conviction qu’une éventuelle action du gouvernement pourrait « ralentir [crypto and bitcoin’s] avancement”.

Défenseur de « laisser voler », il espère que les crypto-actifs contribueront à terme à réduire les erreurs et la latence dans les systèmes monétaires existants.

Contrairement aux commentaires précédents, ses opinions ne semblaient pas avoir un impact considérable sur l’action des prix, mais étant donné que la réglementation est un sujet tellement brûlant en ce moment, ne soyez pas surpris si nous voyons de plus en plus de commentaires peser sur l’espace alors qu’il continue de capter le public. l’intérêt.

Premier fonds d’investissement crypto approuvé en Suisse

La Suisse a innové après que le régulateur financier suisse a approuvé la semaine dernière un fonds d’investissement national en crypto-actifs et un service national de conservation d’actifs numériques.

Quelques jours seulement après que la banque centrale de Chine a déclaré que le bitcoin et d’autres blockchains financières constituaient une menace pour la stabilité économique, la FINMA a officiellement approuvé le premier fonds d’investissement de ce type en Suisse, afin de « faciliter une innovation sérieuse… d’une manière toujours neutre sur le plan technologique ».

Le nouveau Crypto Market Index Fund sera ouvert aux « investisseurs qualifiés », permettant d’investir dans des actifs cryptographiques avec un « volume de négociation suffisamment important ».

Étant donné que la Suisse possède l’un des plus grands secteurs bancaires au monde et représente environ 25% de la gestion d’actifs transfrontalière mondiale, la possibilité pour les investisseurs d’acquérir une exposition supplémentaire aux crypto-actifs pourrait être passionnante pour l’espace.

Ceci est une communication marketing et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle ou une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte d’objectifs d’investissement ou de situation financière particuliers, et n’a pas été préparé conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir la recherche indépendante. Toute référence à la performance passée d’un instrument financier, d’un indice ou d’un produit d’investissement packagé n’est pas et ne doit pas être considérée comme un indicateur fiable des résultats futurs.

Tout le contenu de ce rapport est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. eToro ne fait aucune déclaration et n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu de cette publication, qui a été préparée en utilisant des informations accessibles au public.

Les crypto-actifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer considérablement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. En dehors des CFD, la négociation d’actifs cryptographiques n’est pas réglementée et n’est donc supervisée par aucun cadre réglementaire de l’UE. Votre capital est en danger.

Image parSergei Tokmakov Terms.Law de Pixabay