Analyse du prix de Ren: REN maintient au-dessus de 1,06 $ alors que la dynamique haussière fournit une sauvegarde

L’analyse du prix du Ren montre des signes de reprise. Le prix s’est réinstallé sur la barre des 1,069 $. Le support est assez élevé au niveau de 0,881 $.

L’analyse de prix Ren la plus récente dicte une hausse des prix alors que les taureaux sont revenus aux graphiques des prix d’un jour et de quatre heures. Des chandeliers verts sont réapparus sur le graphique des prix et le prix a atteint le niveau de 1,069 $ après une reprise soudaine. L’élan baissier était à son apogée la semaine précédente, mais maintenant, les taureaux ont pu sortir la crypto-monnaie de la zone de danger.

Graphique des prix REN/USD sur 1 jour : une hausse soudaine déclenche un mouvement de prix au-dessus de 1,06 $

L’analyse du prix Ren sur un jour indique une tendance haussière pour la journée alors que le prix a augmenté pour atteindre le niveau de 1,069 $ aujourd’hui. L’activité haussière s’est intensifiée de jour en jour et on peut s’attendre à une reprise. Bien que le prix ait subi une baisse rapide au cours de la semaine précédente, les derniers jours se sont avérés très favorables pour les acheteurs. La valeur de la moyenne mobile (MA) dans le graphique des prix sur un jour se situe également au niveau de 1,035 $.

Tableau des prix REN/USD 1 jour. Source : TradingView

Un croisement entre SMA 20 et SMA 50 a également été enregistré cette semaine, ce qui est un énorme signe haussier. La bande de Bollinger supérieure affiche une valeur de 1,246 $ tandis que la bande de Bollinger inférieure affiche une valeur de 0,881 $. L’indicateur de l’indice de force relative affiche le score RSI à 54,44.

Analyse des prix du Ren : la dynamique haussière aggrave le flux des prix au-dessus de 1,06 $

L’analyse du prix Ren sur quatre heures confirme qu’une tendance haussière a eu lieu au cours des dernières heures. Il y a eu des cas où les taureaux ont rencontré une résistance baissière, mais néanmoins, la tendance à la hausse s’est maintenue. Le prix a également pu franchir la valeur moyenne mobile qui s’élève à 1,049 $ dans le graphique des prix sur quatre heures. Alors que la moyenne des bandes de Bollinger est de 1,02 $ au moment de la rédaction.

Tableau des prix REN/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La courbe SMA 20 remonte à nouveau vers le haut après être passée sous la courbe SMA 50 au cours des semaines précédentes. La volatilité a légèrement augmenté et maintenant la bande supérieure de Bollinger est à 1,096 $ et la bande inférieure de Bollinger est à 0,946 $. Le score RSI a atteint le chiffre de 56,50 en raison de la tendance haussière.

Graphique des indicateurs techniques REN/USD. Source : TradingView

La valeur marchande du REN/USD a augmenté au cours des derniers mois, comme le confirme le graphique des indicateurs techniques. Il y a 15 indicateurs debout sur la position d’achat, neuf indicateurs sur la position neutre tandis que deux indicateurs sont sur la position de vente.

L’indicateur de moyenne mobile fait également allusion à une forte tendance haussière avec un signal d’achat. Nous pouvons trouver 13 indicateurs du côté acheteur, tandis que les côtés vendeur et neutre détiennent un indicateur chacun. Les oscillateurs, en revanche, passent au neutre pour la journée avec huit oscillateurs au niveau neutre, deux oscillateurs au niveau acheteur et un seul au niveau vendeur.

Conclusion de l’analyse des prix Ren

La tendance haussière est forte depuis quelques jours et même aujourd’hui, une hausse des prix a été détectée. L’élan haussier a aidé à porter le prix au niveau de 1,069 $ après avoir trouvé une reprise. Si le support présent à 0,88 $ reste inchangé, le prix peut rester stable au-dessus de son niveau actuel de 1,06 $.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.