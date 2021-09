Analyse du prix des jetons FTX : FTT tombe en dessous du support à 60 $, quelle est la prochaine étape ?

TL;Répartition DR

L’analyse du prix des jetons FTX révèle aujourd’hui un mouvement baissier. Le prix se négocie actuellement sur Binance à 55,68 $. Le support le plus proche pour la crypto-monnaie est de 48 $. Si ce support se rompt, le prochain support est au niveau de prix de 44 $. La résistance est à 68 $ et une autre à 77 $.

L’analyse du prix des jetons FTX a fait l’objet de nombreuses recherches sur Internet après que la crypto-monnaie est passée de 44 $ le 1er septembre à 85,02 $ le 9 septembre. Cela a presque doublé l’argent que les investisseurs avaient mis dans la paire de trading FTT/USDT. Pour aujourd’hui, nous assistons à des résultats baissiers pour la paire de trading car Bitcoin a chuté de plus de 6% pour cent et est en dessous du support à 44,7 $. Cette baisse massive du Bitcoin a semé la peur dans le cœur des investisseurs, mais c’est le prix que les gens paient pour des gains considérables dans le domaine de la cryptographie.

Selon les données fournies par Coinmarketcap, le jeton FTX se négocie actuellement 34,58 % en dessous de son plus haut historique formé le 9 septembre. Après avoir atteint de tels sommets, la crypto-monnaie n’a pas pu maintenir ce niveau de prix. Actuellement, le volume des échanges de la pièce a augmenté de plus de 19,30%, tandis que la capitalisation boursière a chuté de plus de 12,11%. Les taureaux n’ont pas encore pris en charge l’action des prix, et les ours l’emportent.

Dans l’analyse du prix des jetons FTX d’aujourd’hui, nous essaierons d’examiner les futures possibilités de prix pour la paire FTT/USDT. Nous utiliserons les outils d’analyse technique les plus populaires comme les moyennes mobiles clés et les bandes de Bollinger pour une prédiction correcte et précise. Selon Wallet Investor, le prix des jetons FTT/USDT atteindra 62,829 USD à court terme.

Analyse des prix du FTX Token : les indicateurs techniques deviennent désormais baissiers

L’analyse du prix des jetons FTX devient maintenant baissière car la paire FTT/USDT est sur le point de perdre les principales moyennes mobiles. Eh bien, compte tenu des bougies rouges baissières consécutives, nous pouvons voir que le prix vient d’atteindre la moyenne mobile à 50 jours. Étant donné que la pièce a dépassé le support à 60 $, nous pouvons nous attendre à ce que la crypto-monnaie perde la moyenne mobile sur 50 jours. Si cela se produit, nous pourrions voir les taureaux combattre les ours pour maintenir la moyenne mobile sur 100 jours.

L’analyse des prix des jetons FTX montre que le mouvement des prix peut sortir de l’extrémité inférieure des bandes de Bollinger dans toutes les possibilités, perdre également la moyenne mobile sur 100 jours. Il y a quelques jours, le mouvement des prix n’a pas réussi à sortir de l’extrémité supérieure des bandes de Bollinger et, par conséquent, nous pouvons voir une tendance baissière sur le graphique en 4 heures ci-dessous.

Analyse du prix des jetons FTX sur le graphique par TradingView

Le graphique de 4 heures FTT/USDT ci-dessous montre que le RSI ou l’indice de force relative de la paire de trading est juste au-dessus de la valeur de 40. Il est également évident que le gradient de la ligne RSI est négatif, c’est-à-dire qu’il semble hautement improbable pour que les taureaux prennent le contrôle du mouvement à court terme. La pression d’achat est moindre que la pression de vente, et le marché restera baissier aujourd’hui.

En regardant l’indicateur MACD dans le graphique en 4 heures ci-dessous, nous pouvons voir que le MACD ou la ligne bleue est tombé en dessous du signal ou de la ligne orange. Cela indique un croisement baissier à court terme, entraînant une baisse des prix et formant des barres rouges dans l’histogramme. Cette situation est visible dans le graphique de 4 heures ci-dessous.

Analyse du prix des jetons FTX sur le graphique par TradingView

Analyse du prix des jetons FTX : Conclusion

L’analyse du prix du jeton FTX peut être conclue sur une note baissière et la crypto-monnaie peut encore baisser. D’un autre côté, Bitcoin se débat à 44,7K$, et un retracement vers 42K$-43K$ est possible. Dans ce cas, nous pourrions voir le FTT/USDT baisser davantage.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.